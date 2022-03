Lubelskie: Koniec utrudnień po śmiertelnym wypadku na dk 48

Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 48 w miejscowości Moszczanka (Lubelskie), gdzie doszło do śmiertelnego wypadku - podał dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wypadku doszło we wtorek na drodze krajowej 48 na odcinku Dęblin - Ryki w miejscowości Moszczanka. "Doszło do potrącenia rowerzysty przez pojazd. Jedna osoba poniosła śmierć" - przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA.

Na czas pracy służb na tym odcinku drogi krajowej 48 był wprowadzony ruch wahadłowy.

Przed godz. 6 dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA poinformował o zakończeniu utrudnień w tym miejscu.