Lubelskie: Koniec utrudnień po wypadku na dk nr 19

Około godz. 19 odblokowana została po wypadku droga krajowa nr 19 w miejscowości Wola Skromowska koło Kocka (Lubelskie). Sześć osób, w tym czwórka dzieci trafiło do szpitala. Wstępną przyczyną zderzenia dwóch samochodów było wymuszenie pierwszeństwa.

Do zderzenia toyoty i renault doszło ok. godz. 16.30 na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wola Skromowska koło Kocka. Według wstępnych ustaleń, kierujący toyotą w trakcie skrętu w lewo do zajazdu wymusił pierwszeństwo przejazdu na jadącym z naprzeciwka renault.

Sześć osób, w tym czwórka dzieci zostało przetransportowanych do szpitala.

Droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana. Około godz. 19 GDDKiA podała informację o zakończeniu utrudnień.