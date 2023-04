Lubelskie: Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia; obejmie ponad 13 tys. osób

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w województwie lubelskim obejmie ponad 13 tys. mężczyzn i blisko 500 kobiet - poinformował w czwartek wojewoda lubelski Lech Sprawka. Jak podano na konferencji, kwalifikacja rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas konferencji prasowej w czwartek powiedział, że w regionie powołano 23 powiatowe i jedną wojewódzką komisję lekarską, których celem jest wprowadzenie osób do ewidencji wojskowej i określenie ich zdolności do pełnienia służby.

Jak podał, kwalifikacją objętych jest 10 152 mężczyzn z rocznika 2004, 2843 mężczyzn ze starszych roczników oraz 495 kobiet. "W tym roku zasadniczej kwalifikacji podlega rocznik 2004, aczkolwiek jest również grupa, która będzie podlegać procesowi kwalifikacji z lat poprzednich w sytuacjach, kiedy osoby te były na przykład w danym momencie chore. Procesowi kwalifikacji również poddawana jest część kobiet, których wykształcenie odpowiada potrzebom wojska" - stwierdził Sprawka.

"Kwalifikacja prowadzona jest corocznie i nie jest niczym nowym" - zaznaczył szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Jerzy Flis. Jak wyjaśnił, wezwanie osoby do stawienia się przed komisją lekarską nie oznacza jej powołania do wojska.

Płk. Flis wskazał, że nowością w tegorocznej kwalifikacji jest udział psychologów w komisjach lekarskich. "To oznacza, że osoba, która stawiła się przed powiatową komisją lekarską jest orzekana zarówno pod względem lekarskim, jak i psychologicznym o zdolności do czynnej służby wojskowej" - wyjaśnił.

Przypomniał, że kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby kwalifikowane - dodał - otrzymają jedną z czterech kategorie: A (zdolny do czynnej służby wojskowej), B (czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju), D (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju) i E (trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz - w razie ogłoszenia mobilizacji - w czasie wojny).

Mówiąc o roli kobiet w wojsku wymienił, że szczególnie przydatne są osoby z wiedzą medyczną, weterynaryjną, morską, lotniczą, a także psychologowie, lekarze, pielęgniarki i tłumacze.

Jak podał, kwalifikacja rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca br. Na komisje trzeba zabrać przede wszystkim dowód tożsamości, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i dokumentację medyczną.