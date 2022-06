Lubelskie: Mężczyzna zgłosił rozbój, a sam był poszukiwany przez policję

50-letni mieszkaniec gminy Dęblin (woj. lubelskie) zgłosił rozbój i kradzież rzeczy. Sprawcę zatrzymano, ale podczas policyjnej interwencji okazało się, że zgłaszający sam był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Jak przekazała w środę starszy aspirant Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach, zgłoszenie o dokonaniu rozboju na terenie Dęblina wpłynęło do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Rykach we wtorek. "Rozbój zgłosił 50-letni mieszkaniec gminy Dęblin, twierdząc, że podczas pobytu w mieszkaniu w Dęblinie, w którym spożywał alkohol, odwiedził go znajomy. Mężczyzna uderzył go w twarz, zabrał mu portfel, papierosy oraz telefon i kazał mu opuścić mieszkanie" - powiedziała. Wartość ukradzionych rzeczy oszacowano na około 800 złotych.

Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę 39-letniego mieszkańca gminy Dęblin i odzyskali w całości skradzione mienie. Mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa, we wtorek usłyszał prokuratorskie zarzuty i będzie odpowiadał przed Sądem Rejonowym w Rykach w warunkach recydywy. Grozi mu do 18 lat pozbawienia wolności.

"Jak się okazało, 50-letni pokrzywdzony, który zgłosił rozbój, też był poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna miał orzeczone ponad 120 dni więzienia" - dodała. 50-latek został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary.