Lubelskie: Nadbużański Oddział SG planuje przyjąć jeszcze 50 funkcjonariuszy do końca roku

Nadbużański Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć jeszcze 50 funkcjonariuszy do końca tego roku. Służbę w NOSG pełni ok. 3 tys. osób, do których należy przede wszystkim ochrona 467 km odcinka granicy z Białorusią i Ukrainą.

"W tym roku przyjęliśmy już 95 osób. Jak co roku, służba w Straży Granicznej cieszy się sporym zainteresowaniem" - przekazał rzecznik NOSG kpt. Dariusz Sienicki.

Przypomniał, że w dalszym ciągu trwa nabór kandydatów do służby przygotowawczej. Do końca tego roku Nadbużański Oddział SG planuje przyjąć do służby jeszcze 50 funkcjonariuszy. "Nasze główne atuty to przede wszystkim stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego. Przyszli funkcjonariusze będą pełnić służbę na nowoczesnym sprzęcie oraz w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole" - uzupełnił rzecznik.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba z obywatelskim polskim, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy. Podczas pierwszego przeprowadzana jest wstępna rozmowa kwalifikacyjna i testy psychologiczne. W drugim etapie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, rozwiązuje testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego oraz przechodzi egzamin ze sprawności fizycznej i kolejną rozmowę kwalifikacyjną.

Wynagrodzenie funkcjonariusza mianowanego na stanowisko kursanta wynosi od 3290 do 3470 zł netto. Funkcjonariusz po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych w zakresie szkoły podoficerskiej, mianowany jest na stanowisko młodszego asystenta lub kontrolera. Wtedy wynagrodzenie wynosi od 4310 do 4720 zł netto.

"Przede wszystkim osoby, które rozpoczynają swoją karierę w Straży Granicznej pełnią służbę w ochronie granicy państwowej na tzw. granicy zielonej bądź też w odprawie paszportowej na drogowych przejściach granicznych" - wyjaśnił kpt. Sienicki.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. Strzeże nie tylko granic RP, lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen. NOSG ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467 km, obejmując strefą swego działania obszar województwa lubelskiego.

Służbę pełni tu ok. 3 tys. funkcjonariuszy i pracowników, którzy zaangażowani są w ochronę granicy z Republiką Białorusi i z Ukrainą. W skład NOSG wchodzi 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizujące zadania w głębi kraju tj. Lublin i Biała Podlaska. Placówkom podlega łącznie 12 przejść granicznych - 7 drogowych, 4 kolejowe oraz 1 lotnicze przejście graniczne w Świdniku. W ramach Placówki SG w Białej Podlaskiej funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ akub/