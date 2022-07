Lubelskie: Nadciągają upały do 35 st. Celsjusza; mieszkańcy chłodzą się w kurtynach wodnych

Nad całe województwo lubelskie nadciągają upały nawet do 35 stopni Celsjusza – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W gorące dni mieszkańcy Lublina chętnie chłodzą się w kurtynach wodnych rozmieszczonych na terenie miasta. Dostępne są również poidełka z wodą pitną.

W zachodniej części województwa lubelskiego obowiązuje już ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Według synoptyków w dzień może być do 34 st., a w sobotę miejscami do 35 st. W nocy temperatura będzie wahać się do 16 do 20 st. Celsjusza.

IMGW wydało kolejne ostrzeżenie przed upałami, tym razem dla wschodniej części Lubelszczyzny. "Temperatura maksymalna w dzień od 30 st. C do 32 st. C" - przekazał Instytut. Alert będzie obowiązywać od godz. 12 w czwartek. Upały mają się utrzymać w całym regionie do soboty wieczorem.

Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza w Lublinie poinformowała, że w trakcie upałów urząd miasta w pierwszej kolejności prowadzi działania informacyjne skierowane do mieszkańców poprzez stronę internetową i media społecznościowe.

"Podczas patroli Strażnicy Straży Miejskiej zwracają szczególną uwagę na wszelkie niepokojące sytuacje lub zachowania. Ponadto udostępniane są informacje i poradniki dla mieszkańców o tym, jak przygotować się na upał i jak postępować w przypadku wystąpienia wysokich temperatur" - dodała.

Podkreśliła również, że miasto dysponuje kurtynami wodnymi, które są ustawiane w miejscach najczęściej uczęszczanych. W przestrzeni Lublina rozlokowane są również poidełka z wodą pitną, głównie w centrum miasta, w parkach i przy ścieżkach rowerowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie dysponuje w sumie sześcioma kurtynami wodnymi. "Trzy kurtyny już od początku wakacji mają swoje stałe lokalizacje, tzn. pod ratuszem w samym centrum, na ścieżce rowerowej przy al. Piłsudskiego prowadzącej nad Zalew Zemborzycki, przy centrum handlowym na ul. Zana" - przekazała rzecznik MPWiK Magdalena Bożko.

Jak dodała, trzy kolejne kurtyny udostępniane są w zależności od potrzeb podczas imprez na terenie Lublina, np. kulturalnych, sportowych czy pikników rodzinnych.