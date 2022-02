Lubelskie: Niewielki wzrost zainteresowania uczniów kształceniem zawodowym

Niewielki wzrost zainteresowania uczniów kształceniem zawodowym odnotowało w ostatnich latach Kuratorium Oświaty w Lublinie. We wtorek przedstawiono harmonogram tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w regionie. Obecnie do klas ósmych uczęszcza 27 tys. osób na Lubelszczyźnie.

Lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk poinformowała we wtorek podczas konferencji prasowej, że 16 maja rozpocznie się w regionie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do 24 czerwca uczniowie będą mogli składać wnioski o przyjęcie do liceum, technikum czy szkoły branżowej. "Od 24 czerwca do 14 lipca należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty" - podała Teresa Misiuk. Przekazała też, że listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną wywieszone 22 lipca. Ostateczna lista przyjętych uczniów ma zostać ogłoszona 29 lipca.

Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elżbieta Denejko przedstawiła wyniki prowadzonych przez lubelskie kuratorium analiz dotyczących wyborów edukacyjnych dokonywanych przez absolwentów szkół podstawowych. Poinformowała, że większość uczniów wybiera liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu plasuje się technikum, a na trzecim branżowa szkoła I stopnia. Denejko zwróciła uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć niewielkie zmiany.

"Od 2017 roku mamy trochę więcej uczniów wybierających technika i szkoły branżowe; widać jak rośnie liczba uczniów wybierających zawód w branżowej szkole I stopnia. Myślę, że jest to dla nas dobra informacja związana chociażby z tym, że będziemy mieć dość szybko specjalistów, którzy odnajdą się - miejmy nadzieję - w naszym województwie w środowisku pracy" - oceniła Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Ze statystyk Kuratorium Oświaty w Lublinie wynika, że w roku szkolnym 2021/2022 do poziomu 39 proc. wzrosła liczba absolwentów szkół podstawowych, którzy wybrali naukę w technikach. Z kolei 13,1 proc. uczniów wybrało branżowe szkoły I stopnia. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 było to analogicznie 37 proc. (technika) i 10,8 proc. (szkoły branżowe).

Najpopularniejszym zawodem w technikach na Lubelszczyźnie jest technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa i technik ekonomista. Natomiast w branżowych szkołach I stopnia najczęściej wybierany jest zawód mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjera, cukiernika.

Lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk podkreśliła istotną rolę szkół podstawowych w kontekście przygotowania uczniów do dokonania świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. "Świadoma decyzja o tym, gdzie dalej ten młody człowiek powinien się uczyć, jaką zdobywać wiedzę, bo przecież od tego będzie zależało jego przyszłe życie" - dodała kurator.

Wśród działań kuratorium wspierających rodziców i uczniów w wyborze odpowiedniej placówki wymieniła m.in. zaplanowaną na 9 lutego wideokonferencję dla rodziców klas siódmych i ósmych z udziałem doradców zawodowych, udostępnienie "Informatora o szkołach ponadpodstawowych" pozwalającego na zapoznanie się z aktualną ofertą szkół zawodowych i ogólnokształcących na terenie województwa lubelskiego. Z kolei od 7 do 11 marca br. trwać będzie "Tydzień kariery zawodowej".

Aktualnie w woj. lubelskim do klas ósmych uczęszcza 27 tys. osób. Lubelska kurator oświaty poinformowała, że ostateczna liczba miejsc dostępnych dla uczniów w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest jeszcze przygotowywana przez placówki. Odniosła się także do obaw rodziców dotyczących tego, czy tegoroczny nabór będzie trudniejszy od poprzednich w związku z tym, że o przyjęcie do klas pierwszych ubiegać się będzie półtora rocznika, tzn. dzieci, które poszły do szkoły jako 6-latki oraz 7-latki.

"Liczba dostępnych miejsc będzie absolutnie wystarczająca i przekraczająca liczbę tegorocznych absolwentów" - zapewniła Teresa Misiuk. "Takie informacje sieją nieuzasadniony niepokój (…), bowiem w ubiegłym roku szkolnym mieliśmy nadmiar wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w takiej skali, która spokojnie pozwala patrzeć na tegoroczną rekrutację. W ubiegłym roku w Lublinie przygotowanych było blisko 5,5 tys. miejsc w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku mamy w Lublinie 4197 uczniów klas ósmych" - porównała Misiuk.