Lubelskie: Nocne zwiedzanie zoo w Zamościu z nocowaniem pod namiotem

Nocne zwiedzanie połączone z nocowaniem pod namiotem i porannym karmieniem zwierząt – to niektóre atrakcje "Zoo nocą 2023", która rozpocznie się w piątek wieczorem w ogrodzie zoologicznym w Zamościu (Lubelskie). Niedawno w placówce urodziły się m.in. zebra, nahur i antylopy.

O szczegółach akcji "Zoo nocą 2023" zaplanowanej z 14 na 15 lipca poinformowała PAP Marta Romaniuk z działu edukacji zamojskiego ogrodu zoologicznego. "W programie jest zwiedzanie z przewodnikiem, podczas którego - z latarkami w ręku - zwrócimy uwagę szczególnie na zwierzęta aktywne nocą" - zaprosiła Romaniuk.

Zaplanowano także biesiadę przy ognisku, a chętni będą mogli nocować pod swoim namiotem na terenie ogrodu. Rano odbędzie się gimnastyka z trenerem fitness, a na koniec zaplanowano karmienie zwierząt na terenie mini zoo. "Ta akcja co roku cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W ubiegłym roku niektórzy obudzili się w nocy i byli pod wrażeniem, bo było słychać lwa. Żartowaliśmy, że nie budzi nas kogut, tylko ryk lwa" - powiedziała.

Dodała, że podczas nocnego spaceru uczestnicy mogą również z dosyć bliska poznać węża. "Na przykład pytona królewskiego, którego odważnym dajemy do pogłaskania. Można też zrobić sobie z nim zdjęcie, założyć na szyję - oczywiście wszystko pod okiem pracownika zoo" - zapewniła.

Asystent hodowlany zamojskiego zoo Ryszard Topola odniósł się w rozmowie z PAP do najmłodszych mieszkańców ogrodu, którzy przyszli na świat wiosną br. W ostatnich tygodniach urodziła się na przykład zebra, którą można oglądać czasem z mamą na wybiegu. "Samiec dobrze się chowa. Młody ogierka jest już przewidziany jako zwierzę do przekazania do innego ogrodu zoologicznego dlatego, że tata jest jeszcze młody i w związku z tym syn w przyszłości będzie stanowić dla niego element rywalizacji" - wyjaśnił ekspert.

Wymienił, że w Zamościu można oglądać także młodego nahura tj. kozę azjatycką, arui czyli afrykańską dziką owcę, czy antylopy. "Ostatniej podczas zakładania kolczyka udało się sprawdzić, że to samiczka, a na samicach bardziej zależy ogrodom zoologicznym, zwłaszcza u gatunków haremowych, czyli takich, gdzie może przebywać kilka lub kilkanaście samic i jeden samiec" - podkreślił Topola.

Nawiązując do urodzonych w zeszłym roku tygrysów amurskich przekazał, że dziewczynki chowają się bardzo dobrze, cały czas przebywają z rodzicami. Jak wyjaśnił, są to żywe i silne osobniki; mogą ważyć już ok. 50 kg. "Jedna z nich jest bardziej zaczepna i często, niby spokojnie sobie leży na podeście, a ktoś za bardzo zbliży głowę do okna wglądowego, to nagle po drugiej stronie szyby jest uderzenie łapą. Nudzi się jej trochę, bo z siostrą się wybawi przez pewien czas, a rodzice są niestety leniwi" - powiedział specjalista dodając, że u tygrysów jest naturalne, że ok. 20 godzin na dobę spędzają na wypoczynku i śnie.

"Po najedzeniu młode są pełne energii i się bawią, biegają, a czasami nawet tak dokuczają ojcu, że ten się wynosi w odległy koniec i jeszcze patrzy, czy go przypadkiem nie śledzą, żeby mieć trochę świętego spokoju" - zażartował ekspert.

Zapytany o nowych mieszkańców zoo przekazał, że w czerwcu zostały przywiezione z Madrytu samice gazeli mhora. "Jest to pierwszy przypadek sprowadzenia samic tego gatunku do Polski. Mamy teraz osobniki obu płci. Jak wszystko pójdzie dobrze, to w przyszłym roku na wiosnę będzie się czym chwalić na całą Europę" - wyraził nadzieję, dodając, że mhory można w Polsce zobaczyć tylko w Zamościu.

Przypomniał, że wśród kilkunastu unikatowych na skalę Polski gatunków zwierząt przebywających w zamojskim zoo jest również guziec. "To słynny Pumba z +Króla Lwa+, którego można oglądać jedynie u nas" - podkreślił Ryszard Topola.

Ogród Zoologiczny w Zamościu im. Stefana Milera zamieszkuje ok. 2,5 tys. zwierząt z ok. 300 gatunków.

Wejściówki na "Zoo nocą 2023" będą do zakupienia 12 i 13 lipca (tj. środa, czwartek) wyłącznie w kasie głównej zoo w godz. 9-18.