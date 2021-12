Lubelskie: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy za ponad milion zł dla puławskich strażaków

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Puławach otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. Pojazd jest bardziej ekonomiczny i zastąpi wysłużony wóz strażacki - powiedział rzecznik prasowy KPSP, brygadier Grzegorz Buzała.

Jak przekazał w piątek Buzała, samochód ma podwozie scani P370 z napędem 4×4 kategorii drugiej - uterenowionej. "Pojazd jest bardziej ergonomiczny, przestronny, wygodny i nowocześnie wyposażony. Jest więcej skrytek i zmieści się więcej sprzętu. Silnik samochodu ma moc 370 koni mechanicznych" - powiedział rzecznik.

Wóz ma zbiornik o pojemności 5 tys. litrów wody i 500 litrów środka pianotwórczego. Wyposażenie pojazdu to m.in.: wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia, wyciągarka z przodu, dachowe działko wodno-pianowe z możliwością demontażu i montowania na podstawie pozwalającej na przenoszenie go, maszt oświetleniowy, zestaw sanitarny, radiotelefony, latarki, dwa komplety ubrań chroniących przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem.

Wartość pojazdu to 1 059 030,00 zł brutto. Zakup został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków przeciwdziałania Covid-19 oraz ze środków Funduszu Wsparcia.

Obecnie Straż Pożarna w Puławach dysponuje czterema samochodami ratowniczo-gaśniczymi typowo z wodą, ciężkim samochodem ratownictwa technicznego i samochodem z drabiną mechaniczną. Jak dodał Buzała, wóz strażacki to drugi nowy samochód, jaki otrzymała puławska straż pożarna. "Od kilku dni dysponujemy też nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym kategorii terenowej. To samochód, który będzie wykorzystany do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie" - powiedział.

Samochód został pozyskany w ramach projektu "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I" , który realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.