Lubelskie: Około 50 uchodźców z Ukrainy przebywa obecnie w ośrodku Caritas w Firleju

Ok. 50 uchodźców z Ukrainy przebywa obecnie w ośrodku Caritas w Firleju (Lubelskie). Dzieci chodzą do szkoły; część osób podjęła dorywczą pracę, ale ich marzeniem jest zakończenie wojny na Ukrainie. Od 24 lutego przez lubelskie przejścia graniczne odprawiono 1,7 mln osób z Ukrainy do Polski.

W Firleju nad malowniczo położonym jeziorem, wśród lasów znajduje się jeden z ośrodków Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w którym od trzech miesięcy mieszkają uchodźcy z Ukrainy. Przed wojną ośrodek służył jako miejsce kolonii letnich dla dzieci, rekolekcji, szkoleń, przyjęć okolicznościowych.

Jak przekazał w rozmowie z PAP kierownik placówki Arkadiusz Witek, obecnie nocuje tu ok. 50 osób z Ukrainy, głównie matek z dziećmi i emerytów. Najmłodsze dziecko ma pięć miesięcy. Uchodźcy pochodzą m.in. ze Lwowa, Mariupola, Charkowa, Mikołajewa. "Większość z nich jest tu od początku działań wojennych na Ukrainie, czyli od przełomu lutego i marca br. W tej chwili nie przyjeżdżają już nowi uchodźcy. Ogólnie przez nasz ośrodek przewinęło się ponad 150 osób" - wyliczył kierownik.

Każda rodzina ma swój pokój z prysznicem, zapewnione posiłki, ale najważniejsze - jak podkreślił Witek - to poczucie bezpieczeństwa i spokój. Dodał, że Ukraińcy bardzo dobrze zaaklimatyzowali się w tym miejscu. "Dzieci chodzą do szkoły; część osób podjęła dorywczą pracę, np. przy plewieniu truskawek. Chcą też pomagać w sprzątaniu naszej kaplicy po remoncie" - dodał kierownik.

Podkreślił, że większość mieszkańców ośrodka nie chce wyjeżdżać za granicę, bo stąd mają bliżej do siebie do domu. "Tam zostali ich mężowie, rodziny. Liczą, że świat pomoże im odbudować Ukrainę. Widzę, że tego, czego teraz najbardziej potrzebują, to zakończenia wojny i powrotu do siebie" - zauważył Witek.

59-letnia Natasza pochodzi z Charkowa, przed wojną pracowała w restauracji, gdzie zajmowała się zmywaniem naczyń. Uciekła do Polski pociągiem razem z dwoma córkami i wnuczkami. Granicę przekroczyła ósmego marca. "Z Charkowa do Kijowa pociąg jechał bardzo cicho i bez światła, żeby go nie było widać i aby rakieta w nas nie trafiła. Pamiętam, że ze strachu nikt w pociągu nie rozmawiał, nawet szeptem" - opisała Natasza.

Jak dodała, połowa jej bloku w Charkowie została zniszczona, ale połowa, w której ona ma mieszkanie - na razie nie. Podkreśliła, że jest bardzo wdzięczna za pomoc okazaną przez Polaków. "My w Charkowie przez dziesięć dni nie spaliśmy, nie jedliśmy, żyliśmy w piwnicy. Jak tu przyjechałam, to nie mogłam uwierzyć, że można spokojnie się wyspać, wykąpać, zjeść ciepły posiłek, a do tego jest cicho, bo nie ma wybuchów" - wyjaśniła Ukrainka, nie ukrywając, że jej marzeniem jest, aby za miesiąc wrócić już do domu.

74-letnia Halina pochodzi z Kijowa, ale przez wiele lat pracowała w Irpieniu jako kierownik do spraw zarządzania finansami w urzędzie miejskim. Po wybuchu wojny córka zabrała ją do siebie do Hostomela, pół godziny drogi od stolicy, bo sądziły, że tam będzie bezpieczniej.

"Okazało się, że tam jest jeszcze gorzej - wjechałyśmy w piekło, rakiety latały nad naszymi głowami, dużo wojskowych na ulicach, wiele budynków zniszczonych w wyniku ostrzeliwań. Hostomel, obok Buczy i Irpienia, stanowił pierwszą linię obrony Kijowa. Mostem nad rzeką Irpień Rosjanie szli na Kijów" - przypomniała.

Jednak - jak podkreśliła - gdyby można było, to już dzisiaj by pojechała na Ukrainę. Ze łzami w oczach podziękowała Polakom za przyjęcie. "Życzę, aby Polska nigdy nie widziała tego, co dzieje się teraz w Ukrainie. Mój znajomy spod Siewierodoniecka nie ma już kontaktu z synem od trzech tygodni. Jak ostatni raz z nim rozmawiał, to tak jakby się z nim żegnał. Od tamtej pory nie ma od niego znaku życia" - powiedziała Natasza.

Natomiast w Lublinie interwencyjne punkty noclegowe dla osób uciekających przed wojną zorganizowane są m.in. w salach gimnastycznych, halach sportowych, bursach szkolnych, czy domach studenckich. Aktualnie działa 13 punktów, w których miejsce może znaleźć blisko 1,3 tys. osób. "W nocy z czwartku na piątek w miejskich punktach schronienie znalazło 898 obywateli Ukrainy. Od początku wybuchu wojny miasto udzieliło już ponad 112 tys. noclegów" - poinformowała Anna Czerwonka z biura prasowego ratusza.

Damian Zieliński z magistratu w Chełmie poinformował PAP, że obecnie ok. 20-40 osób z Ukrainy korzysta w ciągu doby z Centrum Pomocy Humanitarnej w Chełmie. "Najczęściej nocują jedną dobę - aby odpocząć, zjeść coś - w oczekiwaniu na dalszy transport do innych miast. Od początku działalności przez ten punkt przewinęło się ponad 12 tys. uchodźców" - dodał Zieliński.

Od 24 lutego br. na lubelskich przejściach granicznych z Ukrainą odprawiono łącznie ok. 2,5 mln osób, z czego 1,7 mln na wjeździe do Polski, a ok. 800 tys. na wyjeździe do Ukrainy.