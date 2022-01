Lubelskie: Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i lokalnymi burzami dla województwa lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek od godzin porannych do popołudnia.

Ostrzeżenie wydano dla powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

W piątek od godziny 4 do godziny 13 prognozowany jest silny wiatr z kierunków zachodnich o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo do 90 km/h. Nad ranem i rano możliwe lokalnie krótkotrwałe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 85 proc.