Lubelskie: Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem dla zachodniej części województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla powiatów w zachodniej części województwa lubelskiego.

Alert IMGW przed burzami z gradem obowiązuje w powiatach: ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim i janowskim w niedzielę od godz. 12 do 20.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm, a lokalnie do około 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h" - zakomunikował IMGW. Jak dodano, miejscami spadnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.