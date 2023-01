Lubelskie: Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem w centrum i na południu województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla powiatów w centralnej i południowej części województwa lubelskiego. Temperatura przy gruncie wyniesie -1 st. C.

Jak podał IMGW, alert przed oblodzeniem obowiązywać będzie we wtorek od godz. 3 do 8 w powiatach: opolskim, kraśnickim, lubelskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, tomaszowskim, a także w Lublinie, Chełmie i Zamościu.

"Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie ok. -1 st. C" - zakomunikowano.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.