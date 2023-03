Lubelskie: Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami na południu województwa lubelskiego. Temperatura przy gruncie spadnie do -4 st. C.

Alert IMGW obowiązuje od godz. 22:30 w sobotę do godz. 6:30 w niedzielę w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, tomaszowskim, hrubieszowskim i w Zamościu.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -4 st. C" - podał IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk meteorolodzy oceniają na 90 proc.