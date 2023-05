Lubelskie: Ostrzeżenie IMGW przed przymrozkami na północy regionu

Ostrzeżenie przed przymrozkami w nocy dla północnej Lubelszczyzny wydał w środę Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej. Alert będzie obowiązywał od godz. 1 do 6.30 nad ranem w czwartek. Temperatura może spaść do minus 4 st. Celsjusza przy gruncie.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od minus 1 st. C do 2 st. C, przy gruncie od minus 4 st. C do minus 2 st. C" - poinformował w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dotyczy północnych powiatów województwa lubelskiego tj. ryckiego, łukowskiego, bialskiego, m. Biała Podlaska, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego.

Według synoptyków przymrozki możliwe są od godz. 1 do godz. 6.30 nad ranem w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zostało oszacowane na 80 proc.

W środę po południu temperatura w regionie wynosi od 10 st. Celsjusza w okolicach Zamościa do 16 st. C w rejonie Białej Podlaskiej.