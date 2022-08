Lubelskie: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które w czwartek popołudniu mogą występować na terenie województwa lubelskiego.

Alerty wydano dla powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godziny 12.50 do 20. Zgodnie z komunikatem, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może padać grad.

Prawdopodobieństwo pojawiania się opisanych zjawisk określono na 70 proc.