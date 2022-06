Lubelskie: Ostrzeżenie trzeciego i drugiego stopnia przed upałami w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł we wtorek stopień zagrożenia przed upałami dla południowej części województwa z drugiego do trzeciego; temperatura maksymalna w ciągu dnia może sięgnąć 37 st. C.

Ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia obowiązuje od wtorku do godz. 20 w piątek w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Zamościa.

W południowej części województwa synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 32 do 35 st. C, w piątek lokalnie do 37 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 21 st. C.

W pozostałej części województwa obowiązuje - również do godz. 20 w piątek - ostrzeżenie drugiego stopnia z temperaturą maksymalną od 30 do 34 st. C., w czwartek lokalnie do 35 st. C. Temperatura minimalna wyniesie od 18 do 21 st. C.

Prawdopodobieństwo prognozowanych zjawisk meteorolodzy ocenili na 80 proc.