Lubelskie: Pierwsze wydarzenia w Muzeum Badań Polarnych w Puławach – jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku zaplanowano pierwsze spotkania z podróżnikami i wystawy czasowe w powstającym w Puławach (Lubelskie) Muzeum Badań Polarnych. Stała wystawa zostanie otwarta w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Na ekspozycji znajdą się m.in. kości wieloryba, strój Eskimosa, skuter śnieżny, rekonstrukcja igloo.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Nowa siedziba Muzeum Badań Polarnych znajdzie się w filii budynku UMCS położonej przy ul. 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach, który został zakupiony za 5,5 mln zł. Do tej pory instytucja funkcjonowała w wynajmowanym budynku, będącym własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Czartoryskich 6a w Puławach, który do dalszego użytkowania wymagałby gruntownego remontu i dodatkowych nakładów finansowych.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej członek zarządu województwa lubelskiego Bartłomiej Bałaban i p.o. dyrektora Muzeum Badań Polarnych Piotr Kondraciuk zapowiedzieli, że muzeum zacznie działać w grudniu br. "Zanim nastąpi otwarcie wystawy stałej, już w tym roku będziemy organizować spotkania z polarnikami, podróżnikami po to, żeby zaakcentować, że takie muzeum istnieje (…) Pierwsze czasowe wystawy planujemy też w grudniu. Być może jeszcze jakiś element wystawy stałej też się pojawi pod koniec tego roku" - wyjaśnił Kondraciuk.

Dodał również, że przed siedzibą muzeum stanie na początek historyczny helikopter MI-2, który towarzyszył polarnikom na wschodniej Antarktydzie w latach 60. i 70. XX wieku.

Dyrektor zwrócił uwagę, że stale gromadzone są zbiory, bo muzeum jest w organizacji do czasu udostępnienia pierwszej wystawy stałej, która ma zostać otwarta w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ma ona składać się z kilku części poświęconych m.in. historii wypraw polarnych (transport, ekwipunek, ubiory polarników, polskie stacje polarne - makiety lub wizualizacje 3D), kulturze materialnej rdzennych ludów północy (ubiór, broń, ozdoby i przedmioty użytkowe, rekonstrukcje igloo i szałasu), florze i faunie Arktyki i Antarktyki.

Na wystawie zaprezentowane zostaną także oryginalne eksponaty związane z ekwipunkiem polarników i sprzętem (helikopter, sanie, narty, skuter śnieżny itp.), a także zbiory geologiczne i przyrodnicze.

Opracowaniem wystawy stałej zajmują się pracownicy Muzeum Badań Polarnych w Puławach w konsultacji ze środowiskiem polarników, m.in. z prof. Jerzym Nawrockim - geofizykiem i polarnikiem związanym z UMCS w Lublinie, który będzie koordynował prace konsultantów merytorycznych wystawy.

Jak zaznaczył Piotr Kondraciuk, do tej pory nie było jednego miejsca w Polsce, które mogłoby stanowić centrum badań polarnych czy dokumentowania takich zabytków. "One są rozproszone w wielu miejscach, często traktowane jako niechciane dziecko w różnych archiwach czy muzeach. Inicjatywa powołania Muzeum Badań Polarnych trafiła na podatny grunt i zaangażowało się w to całe środowisko polarników polskich i zagranicznych. Muzeum ma szansę pełnić rolę centrum naukowo-dydaktycznego, jednocześnie gromadzącego zbiory, które są pamiątkami po osiągnięciach polskiego polarnictwa" - wyraził nadzieję p.o. dyrektora muzeum.

Muzeum Badań Polarnych w Puławach zostało powołane 27 maja 2020 r. Od 25 czerwca 2021 r. Województwo Lubelskie prowadzi tę instytucję wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na początku września podpisano porozumienie dotyczące zakupu filii UMCS położonej przy ul. 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach. Wartość nieruchomości wynosi ponad 5,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł pokryje Muzeum Badań Polarnych, a ponad 3 mln zł przeznaczy samorząd województwa lubelskiego.

Muzeum Badań Polarnych jest pierwszym takim muzeum w Polsce. Wśród eksponatów znajdują się m.in. kości wieloryba, strój Eskimosa, model kajaka, które pochodzą ze zbiorów prof. Aleksandra Kosiby z przedwojennych wypraw na Grenlandię. Zwiedzający mogą zobaczyć też skuter śnieżny i sanie z polskich stacji polarnych. Muzeum posiada również kolekcję muszli, skamieniałości i bursztynów pochodzących z Syberii.

W zbiorach instytucji znajdują się także zdjęcia z polskich wypraw badawczych, kilkaset map i duży księgozbiór związany z badaniami polarnymi. Muzeum otrzymało w depozyt zbiór dwóch tysięcy eksponatów z dawnego Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach. Wśród nich znajdują się starodruki, a także XIX-wieczne wydawnictwa.