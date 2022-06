Lubelskie: Pierwszy w Lublinie oddział geriatryczny zacznie działać od lipca w szpitalu wojewódzkim

Pierwszy w Lublinie oddział geriatryczny zacznie działać od lipca w szpitalu wojewódzkim im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Zlokalizowany przy ul. Biernackiego oddział będzie liczyć 20 miejsc. Od czerwca w tym szpitalu funkcjonuje także oddział medycyny paliatywnej.

Zdaniem marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, oba oddziały są niezwykle ważne i potrzebne. "Zawsze podkreślam, że opieka nad najstarszymi mieszańcami województwa to jeden z naszych priorytetów. Chcę zaznaczyć, że wsparcie otrzymają tutaj nie tylko chorzy, ale także ich rodziny" - wyjaśnił marszałek.

Od pierwszego lipca w szpitalu wojewódzkim im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie zacznie działać oddział geriatryczny z 20 miejscami dla osób starszych i wymagających opieki. Zlokalizowany przy ul. Biernackiego będzie pierwszą tego typu placówką w mieście.

"Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny chorego. Staramy się poprawić stan zdrowia pacjenta, a jeśli jest to trudne ze względu na przewlekłość schorzenia, dążymy do zmniejszenia dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie" - zaznaczyła konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, która kieruje oddziałem geriatrii w szpitalu lek. med. Magdalena Naja-Wiśniewska.

Natomiast nowy oddział medycyny paliatywnej przyjmuje pacjentów już od czerwca br. Dysponuje 15 łóżkami. Przeznaczony jest dla chorych zmagających się z problemami związanymi z nieuleczalną chorobą i jej leczeniem. Lekarze sprawują opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie choroby. Działania tej dziedziny skupiają się przede wszystkim na łagodzeniu objawów choroby, a w szczególności na leczeniu bólu.

Powstanie obu oddziałów ma pozwolić na polepszenie opieki nad osobami starszymi i niedołężnymi, jak i umożliwić szkolenie nowej kadry medycznej w dziedzinie geriatrii i medycyny paliatywnej. "Jako największy szpital w regionie staramy się dostrzegać i skutecznie reagować na problemy zdrowotne mieszkańców. Z jednej strony inwestujemy w najwyższej jakości sprzęt medyczny, jak choćby zakupiony ostatnio robot chirurgiczny da Vinci. Cały czas mamy także na uwadze postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa i wynikającą stąd potrzebę zapewnienia pacjentom należytej opieki" - dodał zastępca dyrektora szpitala im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Tadeusz Duszyński.

W kwietniu br. szpital im. kard. Stefana Wyszyńskiego został połączony z innym szpitalem marszałkowskim w Lublinie - szpitalem im. Jana Bożego. Według koncepcji ma to zahamować zadłużanie się placówek, polepszyć jakość świadczeń i zwiększyć dostępność dla pacjentów. Połączone placówki dysponują ok. 40 oddziałami szpitalnymi z ponad tysiącem łóżek. Na koniec marca br. personel obu placówek liczył ok. 2,5 tys. osób.