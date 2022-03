Lubelskie: Po wypadku w Parafiance zablokowana S17 w stronę Lublina

Po wypadku w Parafiance (Lubelskie) zablokowana jest droga ekspresowa S17 w stronę Lublina. W wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać co najmniej do godz. 12.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek poinformował PAP w niedzielę, że do wypadku doszło w Parafiance na odcinku S17 między węzłem Ryki Południe a węzłem Skrudki.

"W wyniku zderzenia samochodu osobowego z tirem dwie osoby ranne zostały przewiezione do szpitala" - dodał kom. Fijołek.

Jak podała GDDKiA, jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd na węźle Ryki Południe drogą serwisową wzdłuż S17 do węzła Skrudki. Utrudnienie może potrwać co najmniej do godz. 12.