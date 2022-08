Lubelskie: Policja odradza kąpiele w rzekach

Odradzamy wszystkim kąpanie się w rzekach, bo z natury są nieprzewidywalne, niebezpieczne - powiedział PAP rzecznik KWP w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek. W piątek na Wiśle w Kazimierzu Dolnym utonął 14-latek, który był pod opieką starszego brata.

Fijołek powiedział, że kąpanie się w rzece, a szczególnie w Wiśle, nigdy nie jest dobrym pomysłem. "Odradzamy wszystkim kąpanie się w rzekach, bo z natury są nieprzewidywalne, niebezpieczne. Nie znamy nigdy dokładnie głębokości, nie wiemy co jest na dnie" - powiedział policjant.

Zaznaczył, że nawet osobie, która umie pływać trudno się utrzymać na rzece. "Wszystko zależy od nurtu, jeżeli on jest dosyć silny to szybko można stracić siły" - wyjaśnił. Dodał, że do ostatniego utonięcia w województwie lubelskim doszło w piątek po południu.

Fijołek poinformował, że zawiadomienie o 14-latku tonącym w Wiśle w Kazimierzu Dolnym policjanci otrzymali w piątek około godz. 16:55. Po około dziesięciu minutach na miejsce zdarzenia dotarli policjanci i strażacy na łodziach. "Odnaleźli ciało chłopca, ale na ratowanie było za późno. Mimo reanimacji życia 14-latka nie udało się przywrócić" - powiedział. Dodał, że okoliczności utonięcia bada policja i prokuratura.

Wstępnie ustalono, że 14-latek z powiatu krasnostawskiego razem z pełnoletnim bratem, jego dziewczyną i siostrą przyjechali w piątek na niestrzeżoną plażę przy ul. Krakowskiej. Chłopiec kąpał się w płytkiej wodzie do czasu, kiedy jego brat z dziewczyną weszli na głębszą wodę. "14-latek postanowił do nich dołączyć i niestety zaczął się topić" - podał Fijołek.

Następnie chłopiec złapał dziewczynę za szyję i oboje zaczęli tonąć. "Starszy brat zaczął oboje holować do brzegu. Niestety, w pewnym momencie chłopiec nie miał już chyba siły, puścił się szyi dziewczyny i utonął" - przekazał. Dodał, że dziewczynę udało się bez obrażeń odholować na brzeg.

Przekazał, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

W tym sezonie wakacyjnym w województwie lubelskim utonęło 16 osób, podczas gdy w ubiegłe wakacje - 11 osób. Większość ofiar, wskazał Fijołek, to mężczyźni. Dodał, że do większości utonięć dochodzi po alkoholu i na niestrzeżonych kąpieliskach.

