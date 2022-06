Lubelskie: Policja przebadała trzeźwość ponad 20 tys. kierowców, 114 prowadziło po alkoholu

Podczas akcji „Alkohol i Narkotyki” policjanci przebadali trzeźwość ponad 20 tys. kierowców w województwie lubelski, zatrzymali 114 kierujących po wcześniejszym spożyciu alkoholu i 22 kierowców bez uprawnień lub kierujących na sądowym zakazie - przekazała policja.

Kom. Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie poinformowała, że w piątkową akcję "Alkohol i Narkotyki" polegającą na kontrolowaniu kierowców w regionie zaangażowanych było kilkuset funkcjonariuszy.

Podsumowała, że funkcjonariuszy zatrzymali łącznie 114 osób kierujących po wcześniejszym spożyciu alkoholu, spośród których 32 odpowie za przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a pozostałe przypadki policja zakwalifikowała jako wykroczenia.

Policjantka przekazała, że mundurowi przeprowadzili blisko 70 badań na obecność narkotyków w organizmie kierowców. Wynik pozytywny dało badanie przeprowadzone u 23-letniego kierowcy hondy w powiecie ryckim.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierującym samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat" - przypomniała Kamola.

Podała, że policjanci zatrzymali 39 praw jazdy, zatrzymali 22 kierujących, którzy nie posiadali uprawnień lub kierowali na sądowym zakazie. Dwie osoby funkcjonariusze ujęli po pościgu.

Przekazała, że do zatrzymania 34-latka uciekającego mercedesem przed policyjną kontrolą doszło po kilkukilometrowym pościgu w miejscowości Horodyszcze (pow. chełmski). W organizmie miał ponad 1 promil alkoholu. Policjanci ustalili, że ma zakaz prowadzenia pojazdów i jest poszukiwany.

Natomiast w miejscowości Żerocin (pow. bialski) kierowca volkswagena uciekał przed policją przez pola. Gdy został zatrzymany badanie wykazało 1,2 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że ma zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W obu tych przypadkach, wskazała Kamola, za ucieczkę przed kontrolą kierowcom grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci zatrzymali także ponad 50 rowerzystów, którzy wcześniej spożywali alkohol. Mandatami po 2,5 tys. zł ukarani zostali m.in. dwaj 53 i 39-letni cykliści skontrolowani w Siemieniu (pow. parczewski). Starszy miał ponad 1 promil, a młodszy - 1,2 promila alkoholu w organizmie.

Kamola przypomniała, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. "Alkohol, a do tego brawura, brak wyobraźni i rozsądku w połączeniu z jazdą samochodem mogą doprowadzić do nieszczęścia na drodze" - przekazała i zaapelowała do kierowców o rozwagę.

Celem akcji "Alkohol i Narkotyki" było zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. Policjantka zapowiedziała, że podobne akcje policja będzie organizowała cyklicznie.