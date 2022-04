Lubelskie: Policja szuka sprawcy znieważenia pomnika Lecha Kaczyńskiego

Policja poszukuje osoby, która w nocy oblała pomnik śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego w Opolu Lubelskim brązową farbą – poinformowała w niedzielę PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek.

Rzecznik przekazał, że według wstępnych ustaleń policji do znieważenia doszło w sobotę ok. godz. 23, kiedy to nieznany mężczyzna rzucił w znajdujący się w Opolu Lubelskim pomnik słoikiem lub innym szklanym pojemnikiem, który najprawdopodobniej zawierał brązową farbę i odszedł.

"Będziemy ustalać sprawcę" - zapowiedział Fijołek. Dodał, że funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring w miejscu zdarzenia.

"Czynności są prowadzone w kierunku art. 261, czyli znieważenia pomnika" - wyjaśnił. Przypomniał, że za znieważenie pomnika grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Pomnik śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Opolu Lubelskim ufundowany przez Teresę i Edwarda Świątkowskich powstał w 2019 r., jednak ze względu na pandemię koronawirusa jego uroczyste odsłonięcie odbyło się w czerwcu ubiegłego roku.

Monument autorstwa Witolda Marcewicza przedstawia orła w koronie trzymającego zwój papieru z wizerunkiem śp. prezydenta, poniżej widnieje napis: "Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechowi Kaczyńskiemu - Nie umiera ten, kto żyje w pamięci narodu". Na tylnej stronie monumentu została zamieszczona tablica upamiętniająca wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej.