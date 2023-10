Lubelskie: Policja zatrzymała 34-latka skazanego za zabójstwo ojca

Policjanci zatrzymali 34-letniego Kamila M. skazanego za zabójstwo ojca, do którego doszło trzy lata temu w gminie Niemce (Lubelskie). Mężczyzna nie stawił się w zakładzie karnym.

Jak poinformował asp. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie, policjanci dowiedzieli się, że poszukiwany za zabójstwo 34-latek ukrywa się na terenie powiatu lubartowskiego.

"Na początku ubiegłego tygodnia funkcjonariusze pojechali do jednej z miejscowości w powiecie lubartowskim, by potwierdzić policyjne ustalenia. Zaskoczony ich wizytą 34-latek został zatrzymany" - podał Karbowniczek.

Poszukiwany został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie obędzie zasądzoną karę ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 19 sierpnia 2020 r. ok. godz. 22-23 w przedpokoju domu M. w gminie Niemce. Według relacji oskarżonego, który był jedynym świadkiem zajścia, ojciec rzucił się na niego, obalił go i przycisnął do podłogi. Wcześniej Kamil M. chwycił nóż. Ojciec zaczął dusić syna. "Zrobiło mi się ciemno przed oczami" - mówił w sądzie oskarżony. Następnie zadał ojcu dwa ciosy nożem i uciekł do swojego pokoju. 54-latek wykrwawił się. Rano jego ciało odnalazła żona. Zawiadomiła przychodnię, która o zgonie poinformowała policję. Tego samego dnia Kamil M. został zatrzymany.

Prokuratura oskarżyła Kamila M. o zabójstwo, a Joannę M. o zacieranie śladów. Według ustaleń śledczych, po odkryciu ciała męża kobieta wyciągnęła dywany spod denata, zabrała je na dwór i spłukała wodą. Następnie umyła zwłoki.

Pierwszy proces przed Sądem Okręgowym w Lublinie wykazał, że ojciec przez lata znęcał się nad synem. Od 2016 r. będąc pod wpływem alkoholu dwukrotnie złamał mu nos, pobił go powodując uraz głowy i złamał kostkę w nodze. Według sądu, Kamil M. obawiał się swojego ojca, który był od niego silniejszy.

We wrześniu 2021 r. Kamila M. uniewinniono od zarzutu zabójstwa ojca. Zdaniem sądu, mężczyzna działał w obronie koniecznej. Odstąpił od wymierzenia kary matce oskarżonego Joannie M. Od wyroku odwołał się prokurator.

W kwietniu ub.r. Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W czerwcu br. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał 34-latka na osiem lat więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył Kamilowi M. pobyt w areszcie, w którym oskarżony spędził blisko rok. Wyrok roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata usłyszała jego matka Joanna M. 58-latka została uznana za winną poplecznictwa w zbrodni. Została objęta dozorem kuratora i co sześć miesięcy ma informować sąd o przebiegu okresu próby.