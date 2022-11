Lubelskie: Pomimo utrudnień życie powoli wraca do Przewodowa

W piątek mija trzeci dzień żałoby i czwarty dzień od eksplozji rakiety w Przewodowie (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), w którym zginęły dwie osoby. Wójt Dołhobyczowa Grzegorz Drewnik powiedział PAP, że pomimo policyjnych kontroli życie powoli wraca do Przewodowa.

W piątek, pomimo utrzymujących się od wtorku utrudnień, życie wraca do Przewodowa, gdzie we wtorek w wyniku eksplozji rakiety zginęły dwie osoby. "Policja nadal zabezpiecza ten teren, droga jest zamknięta i trzeba okazywać dokumenty" - podał w piątek wójt Grzegorz Drewnik.

Zapytany, czy w miejscowej szkole odbędą się dziś zajęcia odpowiedział, że tego się spodziewa. "Jak przejeżdżałem tam z rana przed pracą to dzieci stały na przystankach, autobus szkolny przejechał, więc spodziewam się, że będzie dziś normalnie" - przyznał.

"Wracamy do normalności pod tym względem. Wczoraj nie wszyscy puścili dzieci do szkoły, ale była ponad połowa. Zajęcia miały charakter opiekuńczo-psychologiczny" - powiedział Drewnik.

Starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk powiedziała PAP, że widzi zainteresowanie pomocą psychologiczną udzielaną uczniom i mieszkańcom. "Już w środę przyszli pierwsi rodzice z dziećmi, którzy rozmawiali z psychologami" - przyznała i zapowiedziała kontynuację akcji. "Trauma jest w ludziach i przez jakiś czas na pewno będzie" - uzasadniła.

Starosta zapytana przez PAP o pogrzeby ofiar eksplozji podała, że najprawdopodobniej odbędą się w sobotę i niedzielę.

Wójt dodał, że ustalane są szczegóły. Popiera apel prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas czwartkowej wizyty w Przewodowie poprosił o uszanowanie prywatności rodzin ofiar i uszanowanie uroczystości pogrzebowych jako prywatnych. "Rodziny bardzo proszą, że chciałyby pożegnać się ze swoimi najbliższymi w spokoju. Prosiłbym, żebyście państwo wzięli to pod uwagę" - zaapelował prezydent. "To bardzo, bardzo trudny moment dla rodzin, to jest trudny moment dla tej miejscowości, dla całej społeczności tutaj" - dodał. Podkreślił, że to bardzo, bardzo trudny moment dla rodzin, to jest trudny moment dla lokalnej społeczności, w której wszyscy się znają.

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski) spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków.

Mężczyźni to dwaj pracownicy suszarni zbóż, w której doszło do wybuchu: 62-letni mieszkaniec Przewodowa i 60-latek z pobliskiej wsi Setniki.

W całej gminie Dołhobyczów, gdzie leżą obie miejscowości, została wprowadzona czterodniowa żałoba.