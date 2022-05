Lubelskie: Ponad 10 tys. osób wjechało w piątek do Polski z Ukrainy przez przejścia w regionie

Ponad 10 tys. osób wjechało w piątek do Polski przez przejścia graniczne z Ukrainą w województwie lubelskim, na Ukrainę wyjechało ponad 8,2 tys. osób. Odprawy odbywają się na bieżąco.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki poinformował w sobotę PAP, że minionej doby na przejściach granicznych w regionie odprawiono z Ukrainy do Polski 10 250 osób. Najwięcej w Dorohusku - 3 721, następnie w Hrebennem - 3 493, Zosinie - 1 817 i Dołhobyczowie - 1 219.

Rzecznik przekazał, że na wyjeździe z Polski na Ukrainę odprawiono 8 281 osób. Najwięcej w Hrebennem - 2 577, następnie w Dorohusku - 2 536, Zosinie - 2 111, i Dołhobyczowie - 1 057. "We wszystkich przejściach granicznych odprawa w ruchu osobowym przebiega na bieżąco bez czasu oczekiwania" - przekazał rzecznik.

Od 24 lutego br. na przejściach granicznych w woj. lubelskim z Ukrainy do Polski odprawiono ok. 1,4 mln osób.Polsko-ukraińska granica na Lubelszczyźnie ma 296 km. W regionie są cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i w Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na dwóch: w Hrebennem i w Dorohusku. Do tego działają jeszcze dwa przejścia kolejowe - Dorohusk i Hrubieszów.