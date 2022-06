Lubelskie: Ponad 10 tys. osób wjechało we wtorek z Ukrainy do Polski przez przejścia w regionie

Ponad 10 tys. osób wjechało we wtorek z Ukrainy do Polski przez przejścia graniczne w województwie lubelskim. Podobną liczbę podróżnych odprawiono w kierunku przeciwnym. Ruch samochodów osobowych na większości przejść w regionie odbywa się na bieżąco.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki poinformował w środę PAP, że minionej doby na lubelskich przejściach granicznych odprawiono z Ukrainy do Polski ponad 10,3 tys. osób. W Dorohusku było to 3,7 tys. osób, w Hrebennem - 3,5 tys., w Zosinie 2,1 tys. osób przekroczyło granicę, a w Dołhobyczowie - 980 osób.

"Natomiast na wyjeździe z Polski na Ukrainę odprawiono ponad 10,5 tys. osób, z czego najwięcej w Dorohusku - 3,6 tys." - podał kpt. Sienicki. W Hrebennem było to 3,5 tys. osób, w Zosinie - 2,6 tys., w Dołhobyczowie - 808 osób.

Jak dodał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, odprawa samochodów osobowych na większości przejść granicznych z Ukrainą odbywa się na bieżąco. Taka sytuacja jest w Hrebennem, Zosinie, Dołhobyczowie. Z kolei na wyjazd z Polski przez przejście w Dorohusku kierowcy czekają ok. 8 godzin.

Od 24 lutego na polsko-ukraińskich przejściach w regionie odprawiono łącznie ponad 2,5 mln osób w obu kierunkach, przy czym do Polski wjechało w tym czasie ok. 1,7 mln podróżnych, a ok. 800 tys. osób wyjechało do Ukrainy.