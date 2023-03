Lubelskie: Ponad 107 mln zł ze środków europejskich na sprzęt dla straży pożarnej

Ponad 107,5 mln zł ze środków europejskich trafi do lubelskich strażaków na zakup specjalistycznego sprzętu do usuwania m.in. skutków nawałnic, powodzi, suszy. Jest to pierwsza w kraju umowa podpisana w ramach nowego rozdania Funduszy Europejskich 2021-2027 przeznaczonych na programy regionalne.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podpisanie pierwszej umowy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 miało miejsce w piątek w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Beneficjentem środków jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

"Jest to pierwsza umowa w Polsce, gdzie będziemy w ramach nowej perspektywy wydawać pieniądze z funduszy europejskich dla lubelskiego. Jest to pierwszy konkurs, którego realizacja będzie trwała do końca grudnia 2025 roku. Sprzęt do realizacji zadań związanych ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi jest nieodzowny" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, wyrażając nadzieję, że poprzez to środowisko Lubelszczyzny będzie lepiej chronione.

Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Alinowski odniósł się do informacji o podpisaniu pierwszej w Polsce umowy. "Straż pożarna, jak to często bywa jest pierwsza na miejscu zdarzenia, to i jest pierwsza gotowa do wykorzystania środków unijnych" - stwierdził.

Koszt całego projektu pn. "Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych" wynosi 130,5 mln zł, z czego 107,5 mln zł stanowi dofinasowanie z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Jak poinformował komendant za tę kwotę planowany jest zakup ponad 650 jednostek sprzętu ratowniczego. Chodzi o pojazdy ratowniczo-gaśnicze ciężkie i lekkie, quady, łodzie ratownicze, samochody specjalistyczne z podnośnikami, kontenery ratownicze do transportu wody pitnej, lekkie pojazdy terenowe dla OSP.

Nadbryg. Alinowski przyznał, że na przestrzeni ostatnich lat widać znaczny wzrost zdarzeń spowodowanych zmianami w środowisku, zmianami klimatu. Wymienił m.in. wichury, tornada, susze hydrologiczne, powodzie, "które niosą bardzo duże zniszczenia". Podał, że spośród ok. 27 tys. interwencji podjętych przez lubelskich strażaków w ub.r., ok. 70 proc. dotyczyło tzw. likwidacji miejscowych zagrożeń, czyli np. skutków nawałnic, intensywnych opadów deszczu.

Komendant zapowiedział, że pierwsze przetargi na zakup sprzętu zostaną ogłoszone już w przyszłym miesiącu. "Jeszcze w tym roku na pewno pierwszy sprzęt trafi do OSP i PSP" - dodał nadbryg. Alinowski.

Zwrócił uwagę, że każda nowa jednostka sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej oznacza dodatkowe wsparcie, które trafia do Ochotniczych Straży Pożarnych. "Mamy ustawowy obowiązek przekazywać używany, sprawny sprzęt, który jest ponadnormatywny do jednostek OSP" - przypomniał.

Na zrównoważony rozwój regionu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 zaplanowano wydatkowanie blisko 2,43 mld euro, z czego ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie województwo lubelskie otrzymało o 170 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Najwięcej pieniędzy zaplanowano na projekty związane z klimatem, środowiskiem oraz energetyką, a także działania związane z transportem, w tym na tzw. zielony transport.

Pierwsze nabory w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zostały już ogłoszone, a tylko w pierwszym kwartale br. będzie ich 11. Łączna kwota wsparcia tych naborów to ponad 1,18 mld zł.

Za realizację naborów odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.