Lubelskie: Ponad 12 tys. osób wyjechało we wtorek z Polski na Ukrainę przez przejścia w regionie

Ponad 12 tys. osób wyjechało we wtorek z Polski na Ukrainę przez przejścia graniczne w województwie lubelskim, do Polski przyjechało blisko 8,9 tys. osób - przekazał PAP w środę rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki. Przed przejściami w Zosinie i Dorohusku stoją kolejki samochodów oczekujących na wjazd na Ukrainę.

Kpt. Sienicki poinformował, że na wyjeździe z Polski na Ukrainę minionej doby odprawiono 12 030 osób, najwięcej w Dorohusku - 4 164, następnie w Hrebennem - 4 159, Zosinie - 2 753 i Dołhobyczowie - 954.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś podał PAP, że na wyjazd z Polski na Ukrainę na przejściu granicznym w Zosinie oczekuje ok. 1500 pojazdów, długość kolejki wynosi ok. 10 km, a szacowany czas oczekiwania to trzy dni. Natomiast na przejściu w Dorohusku na wyjazd z Polski oczekuje 600 samochodów osobowych, a czas oczekiwania to 10 godzin.

Deruś przekazał, że w ciągu ostatniej zmiany na wyjeździe z kraju w Zosinie odprawiono 569 pojazdów osobowych, a w Dorohusku - 425.

Jak podał rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG, we wtorek na wjeździe do Polski z Ukrainy odprawiono 8 894 osób, z czego najwięcej w Dorohusku - 3 418, a następnie w Hrebennem - 2 976, Zosinie - 1 605 i Dołhobyczowie - 895.

Od 24 lutego br. funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili na granicy z Ukrainą ponad 2 mln osób w obu kierunkach.

Polsko-ukraińska granica na Lubelszczyźnie ma 296 km. W regionie są cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i w Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na dwóch: w Hrebennem i w Dorohusku. Do tego działają jeszcze dwa przejścia kolejowe - Dorohusk i Hrubieszów.