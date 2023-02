Lubelskie: Ponad 140 żołnierzy WOT przeszło w ub.r. do służby zawodowej w wojskach operacyjnych

Ponad 140 żołnierzy lubelskiej brygady WOT przeszło w ub.r. do służby zawodowej w wojskach operacyjnych, a 33 terytorialsów wstąpiło do służb mundurowych, głównie Straży Granicznej i Policji – przekazała w środę oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Marta Gaborek.

Jak podkreśliła w komunikacie rzeczniczka, dla wielu ochotników służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jest początkiem drogi zawodowej w WOT, wojskach operacyjnych, czy innych służbach mundurowych. "W ubiegłym roku do służby zawodowej w wojskach operacyjnych przeszło 141 żołnierzy OT 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 33 do służb mundurowych, głównie Straży Granicznej i Policji" - podała por. Gaborek.

Od początku działalności lubelskiej brygady w sumie ponad 445 żołnierzy OT zasiliło szeregi wojsk operacyjnych oraz innych służb mundurowych. "Służąc w WOT, ochotnicy, nie rezygnując z dotychczasowego stylu życia, mają okazję spróbować prawdziwego wojska i sprawdzić, czy ich marzenia o mundurze wytrzymają konfrontację z rzeczywistością" - podkreśliła oficer prasowy.

Wyjaśniła, że po roku służby każdy żołnierz OT, który sprawdził się na swoim stanowisku i może pochwalić się bardzo dobrą opinią swoich przełożonych, może przystąpić do kwalifikacji wojskowej i zasilić jednostkę jako żołnierz zawodowy.

"W minionym roku z tej możliwości skorzystało blisko 30 żołnierzy OT, którzy już rozpoczęli służbę, jako żołnierze zawodowi w 2 LBOT. Obecnie na dostępne w brygadzie etaty procedowanych jest 50 kolejnych żołnierzy OT" - sprecyzowała.

Jak czytamy w komunikacie, starsza szeregowa Agnieszka z Lublina służbę w lubelskiej brygadzie zaczęła w kwietniu 2018 r. Obecnie jest żołnierzem zawodowym w kompanii logistycznej 2 LBOT. "Po trzech latach służby jako kierowca kat. C w zamojskim batalionie i myśleniu na poważnie o wojsku pojawiła się okazja, aby przystąpić do kwalifikacji i zostać żołnierzem zawodowym. Od dziecka ciągnęło mnie do dużych samochodów i munduru i właśnie w lubelskiej brygadzie odnalazłam swoje miejsce" - stwierdziła st. szereg. Agnieszka, cytowana w komunikacie.

Były żołnierz OT, a obecnie służący w jednostce operacyjnej Maciej wyjaśnił z kolei, że formuła WOT pozwoliła mu pogodzić naukę ze służbą wojskową, a z czasem zyskał pewność, że wojsko jest tym, z czym chce związać swoje życie. "Zdobyte w 2 LBOT solidne przeszkolenie strzeleckie, taktyczne czy obycie z zasadami żołnierskiego zachowania i zasadami codziennego funkcjonowania w jednostce wojskowej sprawiły, że nie odstawałem od nowych kolegów mających dużo większe doświadczenie" - dodał Maciej.

Oficer prasowa lubelskiej brygady OT przypomniała, że osoby, które myślą o wstąpieniu do wojska, ale nie mają wojskowego przeszkolenia mogą spróbować swoich sił na szkoleniu podstawowym organizowanym w 2 Lubelskiej Brygadzie OT. Natomiast dla żołnierzy rezerwy, którzy planują powrót do wojska przygotowano szkolenia wyrównawcze.

Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" powstała w 2016 r., jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty z siedzibą w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku oraz Zamościu. Obecnie brygada liczy ponad 3 tys. żołnierzy.