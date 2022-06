Lubelskie: Ponad 160 ukraińskich dzieci zakończyło rok szkolny w Puławach

164 uczniów z Ukrainy zakończyło w piątek rok szkolny w puławskich szkołach. W naszej placówce uczyło się 27 ukraińskich dzieci i wszystkie otrzymały promocję do następnej klasy - powiedziała PAP w piątek Elżbieta Wirga dyrektor Szkoły Podstawowej numer 6 im. Polskich Lotników w Puławach.

Po 24 lutego do puławskich szkół zapisano 164 uczniów z Ukrainy. 157 z nich zostało przyjętych do szkół podstawowych (z czego 13 do oddziałów przygotowawczych), a 7 do liceów. "Najwięcej ukraińskich uczniów przebywających w Puławach po wybuchu wojny uczyło się w szkole podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki, szkole podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika, szkole podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników i w szkole podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza" - przekazała w piątek Agnieszka Zamojska, kierownik wydziału edukacji, sportu i spraw społecznych Urzędu Miasta Puławy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach Elżbieta Wirga w rozmowie z PAP podkreśliła, że wszystkie ukraińskie dzieci uczęszczające do puławskiej placówki otrzymały świadectwa pozytywnego ukończenia roku szkolnego. "W naszej szkole uczyło się 27 ukraińskich dzieci, które były aktywne i nie miały żadnych kłopotów z nadrobieniem różnic programowych i realizacji bieżących tematów. Na koniec roku szkolnego wszystkie otrzymały promocję do następnej klasy" - powiedziała i dodała, że "dzieci z Ukrainy świetnie się zaadaptowały w nowych warunkach, a nasze polskie dzieci zdały egzamin z opieki i współpracy z nimi na szóstkę".

"Wśród naszych uczniów mamy też kilkoro dzieci z ukraińskiego domu dziecka, które przyjechały do Polski z siostrami zakonnymi. One też świetnie się u nas zadomowiły. Nie było ani jednego dnia, żeby zdarzyły się jakieś skargi czy płacze" - powiedziała Wirga.

Jej zdaniem, w procesie adaptacji ukraińskich dzieci duże znaczenie miał fakt, że szkoła jest placówką, w której na każdym poziomie są klasy integracyjne. "Mamy ponad 30 dzieci niepełnosprawnych i nasze dzieci umieją naturalnie zachowywać się w takich sytuacjach. Sama byłam pełna obaw, jak to będzie, ale wszystko przebiegło bardzo łagodnie i przyjaźnie. Dzieci z Ukrainy otoczone były ciepłem, same przybiegały do nauczycieli i przytulały się. Myślę, że jest im u nas dobrze" - podsumowała Wirga.