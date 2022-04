Lubelskie: Ponad 400 tys. osób wjechało do Polski z Ukrainy przez przejście w Hrebennem

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, ponad 400 tys. osób wjechało do Polski z Ukrainy przez przejście w Hrebennem (Lubelskie). Mimo zauważalnego spadku, na granicę codziennie przybywają kolejni uchodźcy, głównie z obwodów: zaporoskiego, dniepropietrowskiego i sumskiego.

"Od 24 lutego br. na lubelskich przejściach granicznych odprawiono z Ukrainy do Polski ponad 1,3 mln osób, z czego ponad 400 tys. dotarło do naszego kraju przez przejście w Hrebennem" - poinformował PAP rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki.

W ostatnich dniach ok. 3-4 tys. osób w ciągu doby przekracza granicę do Polski tylko przez przejście w Hrebennem. To m.in. osoby, które przyjeżdżają z przygranicznych miejscowości na zakupy do Polski. Wśród nich są nadal uchodźcy.

Jedną z takich osób była 30-letnia Anastasia z Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim, która przekroczyła granicę z 3-letnim synem. Planuje wyjazd na Litwę do znajomych. "Cały czas trwa ostrzał naszej miejscowości. Zdecydowałam się wyjechać, bo zapowiadany jest duży atak wojsk rosyjskich na Krzywy Róg, skąd pochodzi nasz prezydent Zełeński. Z daleka słychać cały czas syreny i wybuchy" - powiedziała Anastasia, która na Ukrainie prowadziła swój biznes w branży logistycznej.

Na granicy w Hrebennem reporterka PAP spotkała również ukraińskiego kierowcę z Sum, który zajmuje się transportem humanitarnym. Jego zdaniem, sporo mieszkańców obwodu sumskiego właśnie teraz zdecydowało się na ucieczkę, bo w pobliżu zgromadzono dużo wojsk rosyjskich.

"Ludzie żyją w strachu. Rosyjska dywizja, która była w Buczy, stoi teraz na granicy z Sumami. Ma to na celu może tylko zastraszenie albo odciągnięcie ukraińskiej armii z okolic Doniecka. Pod Sumami wszystkie tereny są zaminowane. Rosjanie strzelają specjalnymi rakietami, które minują teren. Gdy ktoś to nieświadomie chwyci do ręki, to nie zostanie zabity, ale dozna bardzo poważnych obrażeń" - twierdził mężczyzna.

Z Zaporoża do Hrebennego dotarła również 54-letnia Walentyna, która na kilka dni znalazła schronienie u swojej byłej szefowej w Polsce, gdzie zbierała kiedyś truskawki. "Poczekam u niej na moją córkę, która ma po mnie przyjechać z Austrii. Ona z rodziną wyjechała z Ukrainy na początku wojny. Ja chciałam zostać, ale widzę, że jest coraz gorzej, wojna trwa już tak długo, nikt nie wie, co będzie dalej, dlatego zdecydowałam się wyjechać" - powiedziała kobieta.

Przy przejściu granicznym w Hrebennem ustawiony jest Namiot Nadziei i Miłosierdzia, w którym jednocześnie może przebywać 150 uchodźców z Ukrainy. To wspólna inicjatywa Caritas i Rycerzy Kolumba. Na miejscu dyżury pełnią wolontariusze z całej Polski, m.in. Elżbieta i Jarosław, którzy pochodzą z Wielunia, czyli prawie 500 km od granicy z Ukrainą. Mężczyzna jest na co dzień malarzem w spółdzielni mieszkaniowej, a jego żona położną. Aby przyjechać do Hrebennego, wzięli urlop w swoich miejscach zatrudnienia.

"Około 50 osób dziennie korzysta tutaj ze wsparcia. Na miejscu można się ogrzać, zjeść coś ciepłego, zaopatrzyć się w artykuły higieniczne. Jest też pomoc medyczna. Na granicę docierają teraz najczęściej kobiety z malutkimi dziećmi, które po raz pierwszy od wybuchu wojny zdecydowały się opuścić Ukrainę. Są też osoby, które jadą w przeciwnym kierunku i wracają do siebie na stałe" - powiedziała wolontariuszka.