Lubelskie: Ponad 7,7 tys. osób wjechało w poniedziałek z Ukrainy przez przejścia w regionie

Ponad 7,7 tys. osób wjechało w poniedziałek do Polski z Ukrainy przez lubelskie przejścia graniczne. Podobną liczbę osób odprawiono na wyjeździe na Ukrainę. Ruch na granicy odbywa się na bieżąco.

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki poinformował we wtorek PAP, że minionej doby na lubelskich przejściach granicznych odprawiono z Ukrainy do Polski ponad 7,7 tys. osób. W Dorohusku było to 2,8 tys. osób, w Hrebennem - 2,6 tys., w Zosinie 1,1 tys. osób przekroczyło granicę, a w Dołhobyczowie - 1 tys.

"Natomiast na wyjeździe z Polski na Ukrainę odprawiono 7,5 tys. osób, z czego najwięcej w Hrebennem - 2,6 tys." - podał kpt. Sienicki. W Dorohusku było to 2,1 tys. osób, w Zosinie - 1,8 tys., w Dołhobyczowie - prawie 1 tys.

"We wszystkich przejściach granicznych odprawa przebiega na bieżąco bez czasu oczekiwania" - dodał rzecznik.

Od 24 lutego br. na przejściach granicznych w woj. lubelskim z Ukrainy do Polski odprawiono około 1,4 mln osób.

Polsko-ukraińska granica na Lubelszczyźnie ma 296 km. W regionie są cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i w Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na dwóch: w Hrebennem i w Dorohusku. Do tego działają jeszcze dwa przejścia kolejowe - Dorohusk i Hrubieszów.