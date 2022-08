Lubelskie: Ponad 700 osób bierze udział w Spotkaniach Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie

Ponad 700 osób uczestniczy w rozpoczętych w czwartek Spotkaniach Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie (Lubelskie). Podczas ich dziesiątej edycji młodzież będzie uczestniczyć m.in. w warsztatach, koncertach i w nabożeństwach.

Szef MEiN uczestniczył w czwartek w rozpoczęciu Spotkań Młodych Archidiecezji Lubelskiej pod hasłem "Jesteśmy!" w Garbowie. Minister powiedział dziennikarzom, że pod względem takich wydarzeń woj. lubelskie jest wyróżniające się na tle Polski.

"W zeszłym roku na spotkaniach młodych w diecezji zamojsko-lubaczowskiej było 800 osób, tutaj w Garbowie - 600. To jest łącznie 1,4 tys. Cieszę się z nich dlatego, że oni tu przyjeżdżają na cztery dni, tworzą wspaniałą, radosną wspólnotę, naprawdę świetnie się bawią, a przy tym dotykają rzeczy najważniejszych i fundamentalnych" - zaznaczył Czarnek.

Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Adam Bab powiedział na początku do uczestników wydarzenia, "żebyście - tak jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II - otworzyli drzwi Chrystusowi".

"Te drzwi są charakterystyczne, bo klamka jest tylko po waszej stronie. Po drugiej stronie jest Chrystus, który delikatnie puka, prosi o zaproszenie, więc otwórzcie te drzwi jak najszerzej" - zaznaczył bp Bab.

Dyrektor spotkania młodych w Garbowie ks. Emil Mazur stwierdził, że tegoroczne wydarzenie było długo wyczekiwane.

"Dzisiejsza frekwencja przeszła najśmielsze nasze oczekiwania. Pobiliśmy kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę osób - ponad 700 osób przyjechało na spotkania młodych. A to pokazuje, że jest w was niesamowity potencjał, niesamowite chęci przede wszystkim spotykania się, ale także wzrastania duchowo i rozwijania" - podkreślił ks. Mazur.

Rozpoczęte w czwartek Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej "Jesteśmy!" potrwają w Garbowie do niedzieli. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane od 2013 r. przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Młodzi uczestniczą w warsztatach, koncertach, adoracjach, spotkaniach i w nabożeństwach. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie jest okazją do doświadczenia radości z wiary przeżywanej we wspólnocie i pogłębiania relacji z Chrystusem.