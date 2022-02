Lubelskie: Ponad 80 ochotników zgłosiło się do 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej przyjęła ponad 80 kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Po szkoleniu i złożeniu przysięgi wojskowej ochotnicy zasilą bataliony lekkiej piechoty w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej porucznik Marta Gaborek jest to pierwsze w tym roku powołanie ochotników do służby w pododdziałach 2. LBOT. "Kandydaci, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku, rozpoczęli 16-dniowe szkolenie podstawowe w ramach projektu Ferie z WOT. Żołnierze rezerwy, którzy podjęli decyzje o powrocie do wojska w ramach WOT odbędą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze w trybie ciągłym" - przekazała.

Szkolenie podstawowe obejmuje zagadnienia z wiedzy wojskowej, z uwzględnieniem podstaw strzelectwa, taktyki, topografii oraz pierwszej pomocy medycznej. Po zdaniu egzaminu końcowego i złożeniu przysięgi wojskowej, ochotnicy dołączą do batalionów lekkiej piechoty w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

"Zainteresowanie piątym rodzajem sił zbrojnych w naszym regionie jest wciąż bardzo wysokie. Wykorzystując ten potencjał dowództwo rozbudowuje struktury WOT na Lubelszczyźnie. Trwa właśnie formowanie 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie oraz batalionu lekkiej piechoty w Kraśniku, który pozostanie w strukturach 2. Lubelskiej Brygady OT" - dodała Gaborek.

Podkreśliła, że służba w WOT daje możliwości zdobycia wyjątkowych kwalifikacji. "Atutem podkreślanym przez samych żołnierzy, jest możliwość pogodzenia służby na rzecz ojczyzny i lokalnej społeczności z obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi czy edukacją. Wartością WOT jest możliwość osobistego zaangażowania w budowanie systemu bezpieczeństwa naszego kraju i regionu" - podsumowała.