Lubelskie: Poniżej tysiąca spadła liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19

Do 980 osób spadła liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 w województwie lubelskim. Przez ostatnie tygodnie utrzymywała się ona powyżej tysiąca. Do tej pory w regionie nie stwierdzono zakażenia wariantem omikron.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 484 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w woj. lubelskim, tj. o 19 mniej niż tydzień temu. "Oznacza to, że dynamika spadku zakażeń znacznie wyhamowała. Dzisiaj ten wskaźnik wynosi 3,78 proc. Natomiast w skali kraju jest to spadek o 13,6 proc." - porównał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Według najnowszych statystyk rządowych, 46 osób zmarło z powodu COVID-19 na Lubelszczyźnie. Wojewoda wskazał, że jest to więcej niż w przed tygodniem, kiedy to liczba zgonów była na poziomie około 20 dziennie. "Podczas czwartej fali mamy najwyższy w kraju wskaźnik zgonów, tj. ponad 3 zgony na tysiąc mieszkańców" - dodał Sprawka.

Podkreślił, że w najbliższych dniach najprawdopodobniej należy liczyć się ze wzrostem liczby nowych zakażeń. Według niego, wpływ na to może mieć efekt spotkań świątecznych oraz coraz większa liczba przypadków zakażenia omikronem. W tej chwili nie mamy informacji o tym, żeby na terenie województwa lubelskiego stwierdzono zakażenie wariantem omikron, natomiast każdego dnia typowane są próbki, które badane są poza woj. lubelskim w specjalnie akredytowanych laboratoriach" - wyjaśnił wojewoda.

Z danych urzędu wojewódzkiego wynika, że we wtorek zajętych było w regionie 980 na 1918 łóżek covidowych, w tym 102 respiratory na 192 dostępnych. Przez ostatnie tygodnie liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 na Lubelszczyźnie utrzymywała się znacznie powyżej tysiąca. "Gdyby porównać to do maksymalnych wartości hospitalizacji, których mieliśmy 1964 podczas czwartej fali, jest to spadek o blisko tysiąc" - przekazał Lech Sprawka.

W lubelskich szpitalach trwa dalej proces zwalniania łóżek covidowych, tzn. przywracania miejsc dla niezakażonych pacjentów. Liczba łóżek dedykowanych pacjentom z COVID-19 zmniejszy się w najbliższych dniach m.in. w szpitalach w Tomaszowie Lubelskim, Puławach, Hrubieszowie.

"Aczkolwiek zachowujemy znacznie większy bufor wolnych łóżek. Wynika to z pewnej ostrożności związanej z ewentualną piątą falą koronawirusa. Dlatego - mimo spadającej liczby pacjentów - utrzymujemy również w stanie aktywności szpital tymczasowy tak, żeby być przygotowanym w każdej chwili na ewentualność znacznego wzrostu liczby osób hospitalizowanych" - podkreślił wojewoda lubelski.

W woj. lubelskim wykonano dotychczas 2,1 mln szczepień przeciwko COVID-19. Natomiast w pełni zaszczepionych jest 864 tys. osób, tj. 40,9 proc. całej populacji Lubelszczyzny. Najwięcej zaszczepionych mieszka w Lublinie (57,7 proc.), pow. puławskim (53,5 proc.), Chełmie (51,9 proc.), zaś najmniej w pow. radzyńskim i pow. lubartowskim, w których zaszczepionych jest po 40,5 proc. mieszkańców.

"W grupie od 5 do 11 lat pierwszą dawkę przyjęło 3,4 tys. osób, natomiast pełną - 4 osoby. W grupie wiekowej 12-19 lat zaszczepionych zostało 59 tys. osób pierwszą dawką, a w pełni zaszczepionych jest 54 tys. osób" - podał wojewoda.