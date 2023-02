Lubelskie: Prawie 1 mln połączeń pod numer alarmowy 112 w regionie; wiele niezasadnych

Spośród prawie 1 mln połączeń wykonanych pod numer alarmowy 112 w województwie lubelskim ponad 60 proc. okazało się niezasadnych, głuchych lub rozmówca rozłączył się przed odbiorem przez operatora - podał kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie Jarosław Szymczyk.

"W 2022 r. przyjęliśmy prawie 1 mln zgłoszeń, z czego 35,5 proc. przekazaliśmy do służb: policji, państwowej straży pożarnej lub państwowego ratownictwa medycznego" - powiedział kierownik Szymczyk podczas poniedziałkowych obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Lublinie.

Jak wskazał, pozostałych ponad 60 proc. połączeń przychodzących do centrum okazało się zgłoszeniami niezasadnymi - niewymagającymi interwencji służb - lub głuchymi albo takimi, w których rozmówca rozłączył się przed odbiorem przez operatora.

Kierownik Szymczyk podał, że lubelski CPR zatrudnia 68 operatorów, czterech informatyków i psychologa. Operatorzy obsługują zgłoszenia alarmowe z województwa lubelskiego, ale też - w ramach jednolitego systemu do obsługi zgłoszeń - otrzymują także telefony z innych regionów. "Jesteśmy po to, żeby te zgłoszenia przyjmować i przekazywać szybko do służb, które reagują siłami i środkami" - dodał.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przyznał, że telefon alarmowy 112 jest jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa mieszkańców regionu. "Mamy najkrótszy czas oczekiwania na odbiór tego telefonu w skali całego kraju. Zeszliśmy do poziomu 8,8 sek., co jest wynikiem lepszym niż w 2021 r." - wyjaśnił.

Przypomniał, że w ub.r. lubelski CPR przeniesiono do nowej siedziby przy ul. Wojciechowskiej 1. To pozwoliło wzbogacić system ratownictwa w województwie, poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i komfort pracy operatorów.

Dziękując pracownikom CPR za pracę, która wiąże się z "wielkim obciążeniem i odpowiedzialnością" wojewoda wręczył 12 operatorom wyróżnienia, w tym dwa od MSWiA.

Odpowiadając na pytanie PAP o największe wyzwania w pracy operator numeru alarmowego Krzysztof przyznał, że najmocniej w pamięć zapadają zgłoszenia dotyczące dzieci. "Żyjemy w takim kręgu kulturowym, że staramy się zawsze chronić dzieci i jeśli słyszę, że po drugiej stronie słuchawki dziecku dzieje się krzywda, uległo wypadkowi, straciło przytomność, to mnie dotyka" - podał.

Jak powiedział, w lubelskim CPR zatrudniony jest od 10 lat i praca daje mu dużo satysfakcji. Przyznał, że problemem są zgłoszenia niezasadne wynikające z pomyłek, albo ze złośliwego blokowania telefonu najczęściej przez dzieci lub osoby pijane.

MSWiA podało, że w Polsce działa 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w których zatrudnionych jest 1 tys. 156 operatorów numerów alarmowych. W 2022 r. operatorzy CPR odebrali 21 mln połączeń przychodzących na numer 112, a także 997 i 998.

Operatorzy obsługują wpływające zgłoszenia a następnie przesyłają - drogą elektroniczną - wszystkie zebrane informacje do dyżurnych lub dyspozytorów policji, straży pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego, którzy kierują pomoc we wskazane miejsce.

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego ustanowiła trójstronna konwencja podpisana przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej w 2009 roku. Data jego obchodzenia, 11 lutego, to cyfrowy zapis numeru 112, który w całej Europie jest uniwersalnym numerem alarmowym.