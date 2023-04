Lubelskie: Prezydenci Lublina i Chełma dziękują przywódcy Ukrainy za tytuł „Miasta Ratownika”

Prezydenci Lublina i Chełma dziękują w czwartek przywódcy Ukrainy za tytuł „Miasta Ratownika”, który otrzymali z jego rąk osobiście podczas uroczystości w Chełmie (Lubelskie). To symboliczne wyróżnienie za zaangażowanie się w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zbrojną inwazją Rosji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O przyznaniu wyróżnień poinformowała w nocy na Twitterze Kancelaria Premiera. W Chełmie (Lubelskie) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył prezydentów Chełma, Lublina, Rzeszowa i Przemyśla tytułem "Miasta Ratownika".

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zwrócił uwagę, że pomoc dla Ukrainy ma dla niego twarze konkretnych uchodźców z Ukrainy, którym udało się pomóc. "To również tysiące wolontariuszy i wolontariuszek, którzy w kilka godzin po pierwszych atakach byli już w gotowości, by pomagać, by otworzyć drzwi swoich domów dla nieznajomych. Jestem dumny, że mogliśmy pokazać, jak bardzo otwarte są nasze serca" - podkreślił cytowany w czwartkowym komunikacie prezydent Lublina. Podziękował również prezydentowi Ukrainy za to ogromne wyróżnienie dla miasta i mieszkańców.

Jak dodano, w ub.r. ponad 2 mln uchodźców zatrzymało się w Lublinie przejazdem, a ok. 165 tys. mieszkańców Ukrainy spędziło w Lublinie przynajmniej jedną noc. Szacuje się, że w momencie ich największego napływu na terenie miasta przebywało ponad 68 tys. ukraińskich obywateli.

W przesłanym komunikacie prezydent Chełma Jakub Banaszek podkreślił, że jest niezwykle dumny z faktu, iż na miejsce spotkania z przedstawicielami samorządów, które od ponad roku nieprzerwanie niosą pomoc uchodźcom, Wołodymyr Zełenski wybrał właśnie Chełm. "Jestem ogromnie dumny, ponieważ jest to dla mnie i mieszkańców Chełma wielki zaszczyt" - zaznaczył.

Banaszek przypomniał również, że Chełm to miasto symboliczne, które łączy w sobie dwie historie i dwie kultury: polską i ukraińską. Świadczy o tym - jak podkreślił - obraz Matki Bożej Chełmskiej, którego ikonę wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Oryginał obrazu znajduje się bowiem w Łucku na Ukrainie, zaś kopia w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie" - dodano w komunikacie.

Tytuł "Miasto Ratownik" ustanowił w ubiegłym roku Wołodymyr Zełenski jako symboliczne podziękowanie dla miast partnerskich, które są zaangażowane w niesienie pomocy Ukrainie i jej obywatelom w związku ze zbrojną inwazją Rosji.

Do wpisu na Twitterze Kancelaria Premiera załączyła zdjęcia z przekazania odznaczeń, na których widać m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wiceszefa MSWiA, pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Pawła Szefernakera oraz samorządowców. "Nie wiadomo jakie wyzwania są jeszcze przed nami, bo ukraińscy żołnierze dzielnie i niezwykle bohatersko walczą na linii frontu za wolność Ukrainy, za bezpieczną Polskę i Europę" - mówił cytowany przez Kancelarię Premiera Mateusz Morawiecki podczas uroczystości odznaczenia prezydentów.

Prezydent Zełenski przybył w środę do Polski z oficjalną wizytą, pierwszą od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku; spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim; wziął też udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Prezydenci Polski i Ukrainy wygłosili też przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.