Lubelskie: Proboszcz oszukany metodą na policjanta; stracił 11 tys. zł

Proboszcz jednej z parafii w pow. bialskim (Lubelskie) stracił ponad 11 tysięcy złotych. Oszust podający się za policjanta twierdził, że pieniądze na prywatnym rachunku duchownego są zagrożone. By zapobiec przestępstwu, ksiądz przekazał mu dane do logowania na konto bankowe.

Jak przekazała kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, proboszcz jednej z parafii w pow. bialskim zgłosił we wtorek funkcjonariuszom, że padł ofiarą oszustwa. Z jego relacji wynikało, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za policjanta.

"Telefoniczny rozmówca twierdził, że chwilę wcześniej nieznany sprawca usiłował dokonać nieautoryzowanych transakcji z prywatnego konta należącego do duchownego. W celu jego zatrzymania niezbędne miało być przekazanie danych do logowania na konto bankowe oraz kodów autoryzacyjnych, które przychodziły do pokrzywdzonego" - przekazała komisarz.

Jak dodała, podczas rozmowy telefonicznej sprawca wykonał kilka transakcji na łączną kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Aktualnie trwają poszukiwania oszusta.

Policja ostrzega, że ofiarą tego typu przestępstwa może paść każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji. "W ostatnim czasie oszuści kontaktują się również z pracownikami urzędów i instytucji czy spółdzielni mieszkaniowych, próbując wyłudzić gotówkę" - zaznaczyła Salczyńska-Pyrchla.