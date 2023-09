Lubelskie: Prokuratura wyjaśnia sprawę napaści na posłankę KO

Prokuratura bada sprawę napaści na posłankę KO Martę Wcisło na targu w Opolu Lubelskim. W poniedziałek posłanka poinformowała, że nieznany mężczyzna zaczął ją szarpać, wyzywać i grozić jej.

"Przyjęliśmy zawiadomienie o przestępstwie. Będziemy gromadzić materiały, przesłuchiwać świadków, jeżeli jest monitoring, to oczywiście go zabezpieczymy. Zobaczymy jak wyglądało to zdarzenie i będziemy wyjaśniać sprawę" - powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

W poniedziałek posłanka KO Marta Wcisło poinformowała na platformie X (d. Twitter), że została zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. "Nieznany mężczyzna zaczął mnie szarpać, grozić i wyzywać. Doznałam obrażeń, ale nie dam się zastraszyć!" - podkreśliła. Na kilkusekundowym nagraniu zamieszczonym na platformie X widać mężczyznę, którego grupa osób odsuwa od posłanki. Następnie mężczyzna odchodzi.

