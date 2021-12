Lubelskie: Prowadził samochód z dożywotnim zakazem i przewoził narkotyki

33-letni kierowca został tymczasowo aresztowany po tym, jak pomimo dożywotniego zakazu prowadził samochód i został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki.

Jak przekazała w piątek sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie, kryminalni "realizując własne informacje zatrzymali do kontroli drogowej na jednej z ulic miasta kierującego pojazdem marki Hyundai".

"Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że 33-latek miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdami mechanicznymi, a przy sobie miał marihuanę" - poinformowała.

Kierowca i 31-letnia pasażerka, mieszkanka Włodawy, zostali zatrzymani.

"Policjanci w wyniku przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli prawie 190 gramów marihuany, ponad 136 gramów mefedronu oraz 37 gramów amfetaminy" - dodała Tadyniewicz.

31-latka po przesłuchaniu w charakterze świadka została zwolniona. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i niestosowania się do orzeczonych środków przez sąd. Sąd Rejonowy we Włodawie na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.