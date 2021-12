Lubelskie: Przedstawiciele lokalnych władz złożyli mieszkańcom życzenia świąteczne

Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i kościelnych województwa lubelskiego złożyli mieszkańcom regionu życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wołamy o pokój dla rozdartego konfliktami świata i dla naszych poranionych serc – przekazał arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik.

Na stronie internetowej miasta Lublin opublikowano życzenia prezydenta miasta Krzysztofa Żuka i przewodniczącego Rady Miasta Lublin Jarosława Pakuły, którzy życzyli mieszkańcom "błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz radości z Narodzenia Pańskiego".

Wojewoda lubelski Lech Sprawka w mediach społecznościowych złożył życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. "Niech Nowonarodzony w ten świąteczny i noworoczny czas obdaruje Was wszelkimi dobrami. Niech nadzieja znów wstąpi w Was w ten trudny, pełen niepokoju czas" - napisał wojewoda.

Życzenia dla mieszkańców na stronie internetowej archidiecezji lubelskiej złożył też Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik. "Wołamy o pokój dla rozdartego konfliktami świata i dla naszych poranionych serc. Niech Nowonarodzony przyniesie pokój tym, którzy obawiają się o życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich; którzy lękają się o bezpieczeństwo swoich granic; którzy pozbawieni zostali ojczyzny i dachu nad głową" - przekazał Budzik.

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier oraz Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj złożyli mieszkańcom życzenia wytchnienia i dzielenia się miłością. "Niech radość i spokój wypełnią te dni stając się źródłem siły i umacniania wiary w Boga i drugiego człowieka" - opublikowano na stronie Urzędu Miasta w Puławach.

"Boże Narodzenie to okazja do przypomnienia fundamentalnej prawdy, że tego, co w życiu najważniejsze, należy szukać w nikim innym, ale w drugim człowieku. Niech nadchodzące Święta będą okazją do odpoczęcia od codzienności, a także czasem wypełnionym wspólnym, rodzinnym świętowaniem w szczęśliwej, spokojnej, pełnej wzajemnej serdeczności i miłości atmosferze" - powiedział burmistrz Łukowa Piotr Płudowski w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie z życzeniami.