Lubelskie: Ruch na polsko-ukraińskich przejściach w regionie wrócił do normy

Ruch na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w woj. lubelskim wrócił do normy sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Dziennie do Polski wjeżdża ok. 10 tys. osób, a wyjeżdża ok. 7-8 tys. – wynika z danych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jak przekazał rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki, od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało przez lubelskie przejścia ponad 1,2 mln osób. W tym samym czasie wyjechało pięć razy mniej - ponad 270 tys.

"Aktualnie na wszystkich przejściach granicznych ruch odbywa się normalnie. Liczby odpraw wróciły do normy, czyli średnio dziennie do Polski wjeżdża około 10 tysięcy osób, a wyjeżdża około 7-8 tysięcy. Zauważamy też, że wraca ruch przygraniczny, na przykład Ukraińcy przyjeżdżają do Polski po zakupy i tego samego dnia wracają do siebie" - przekazał kpt. Sienicki.

Mniejszy ruch zauważalny jest także na dworcu autobusowym w Lublinie. W weekend reporterka PAP zaobserwowała, że mniej osób przybywa autobusami z Ukrainy niż było to na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Można zauważyć też, że pasażerowie nie wysiadają z walizkami na przystanku w Lublinie, tylko po krótkim postoju autokaru zmierzają dalej do miasta docelowego, czyli Warszawy.

W hali dworca autobusowego zdecydowanie więcej osób czeka na autobus na Ukrainę. Wśród nich jest starsza pani Katerina z okolic Czernihowa. "Boję się, ale jadę. Wiosna przyszła, trzeba posadzić ziemniaki. Mam gospodarstwo, którego muszę pilnować" - wyjaśniła kobieta, która na początku wojny przyjechała do Polski, gdzie pracuje jej syn. Jak dodała, teraz razem wracają na Ukrainę - ona do domu, a on walczyć na wojnę.

Po miesiącu pobytu w Polsce także Ola z Korostenia wraca na Ukrainę z 4-letnią córką. Jak zaznaczyła, zdecydowała się na powrót ze względu na to, że wojska rosyjskie już opuściły miasto i - jak stwierdziła - jest bezpieczniej. "Wcześniej, jak rakiety spadały, to wszystkie okna drżały" - opisała ekonomistka, która pracuje w firmie kamieniarskiej. "Praca jeszcze jest, przedszkole ma zostać wkrótce otwarte, życie wraca powoli do normalności" - powiedziała z nadzieją w głosie Ola.

Na autobus do Kowla czekały również trzy Ukrainki, które wojna zastała w Polsce, bo od stycznia pracowały tu w zakładzie chłodniczym. Ludmiła pochodzi z miejscowości Świtaź, 17 km od granicy z Białorusią. "Jest tam na razie spokojnie, ale boimy się Łukaszenki. Wojna wojną, ale może trzeba będzie jakoś na miejscu pomóc ludziom na Ukrainie. W domu czeka na mnie córka, syn, dwie wnuczki. Tam teraz wszystko podrożało, dlatego w torbach wiozę między innymi makarony, kawę i słodycze dla dzieci" - powiedziała Ludmiła.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ok. 2,8 mln osób, w przeciwnym kierunku - z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 650 tys. osób.