Lubelskie: Ścisły monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych

W województwie lubelskim prowadzony jest ścisły monitoring jakości wody w sieciach i nadzór epidemiologiczny – podała w sobotę rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.

Strzępka poinformowała, że Główny Inspektor Sanitarny potwierdził wystąpienie w województwie lubelskim pierwszego przypadku zakażenia bakterią legionella.

"Osoba zakażona pochodzi z powiatu opolskiego, jest hospitalizowana" - zakomunikowała rzecznik wojewody, dodając, że ze względu na ochronę danych osobowych i prawa pacjenta nie podaje szczegółów, co do stanu zdrowia i miejsca hospitalizacji. "Do zakażenia doszło na terenie Rzeszowa" - uzupełniła.

Jak podała Strzępka, od czasu potwierdzenia zakażeń legionellą w woj. podkarpackim w woj. lubelskim prowadzony jest ścisły monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych, a także nadzór epidemiologiczny nad osobami, które są podejrzane o zakażenie bakterią.

Zaapelowała do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju. "Ze względu na charakter i sposób zakażenia bakterią legionella, nie ma powodów do niepokoju" - dodała rzecznik.

Z sobotniego raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wynika, że 14 nowych zakażeń potwierdzono u pacjentów hospitalizowanych na Podkarpaciu i w Lublinie lub przyjętych w piątek do szpitali.

Łącznie legionellę wykryto już u 127 osób. Najwięcej osób zakażonych bakterią mieszka w Rzeszowie - 86 i w powiecie rzeszowskim - 26. Ponadto cztery zakażenia ujawniono u mieszkańców powiatu dębickiego, u trzech z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, dwóch z łańcuckiego i po jednym w powiatach: jasielskim, przeworskim, niżańskim, stalowowolskim i w woj. lubelskim. Zmarło osiem osób.

Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia, ale w sobotę rozpoczęła się dezynfekcja miejskiej sieci wodociągowej.

Legionella wywołuje ostre zapalenie płuc. Nie można się nią zarazić od człowieka albo pijąc wodę, w której znajduje się bakteria. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody.

Pierwsze zakażenia odnotowano w Rzeszowie 17 sierpnia. Wyniki badań próbek wody będą znane w najbliższy poniedziałek.