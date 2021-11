Lubelskie: Sejmik województwa zdecydował o połączeniu dwóch szpitali

Radni sejmiku woj. lubelskiego zdecydowali o połączeniu dwóch szpitali marszałkowskich w Lublinie: szpitala im. Jana Bożego i szpitala im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Decyzja argumentowana jest ograniczeniem zadłużenia obu placówek oraz zwiększeniem dostępności pacjentów do usług medycznych.

Sejmik województwa lubelskiego podjął w poniedziałek uchwałę w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Za uchwałą zagłosowało 22 radnych, przeciwko było trzech. Również trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Podczas sesji sejmiku marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski powiedział, że jest to krok konieczny. "Ta decyzja jest trudna dla wszystkich, ale uważamy w zarządzie i wśród ekspertów, że jedyna, która może tak naprawdę przywrócić równowagę finansową tych dwóch szpitali" - wyjaśnił. "To musi się nam udać. Nie może być innej możliwości jak to, żeby pacjent miał lepsze zaopatrzenie w świadczenia zdrowotne, żeby absolutnie na tym nie stracił (…), bo to jest dla nas najważniejsza przesłanka i żeby te szpitale pod jednym kierownictwem zaczęły się bilansować" - zaznaczył marszałek.

Jak przekazał PAP rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, zobowiązania finansowe szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wynoszą 414 mln zł, z czego 23 mln zł to zobowiązania wymagalne. Natomiast w przypadku szpitala im. Jana Bożego w Lublinie wynoszą one ogółem 121 mln zł, w tym 10 mln zł to zobowiązania wymagalne.

Radni opozycji podczas dyskusji zaznaczali, że pomysł łączenia szpitali marszałkowskich w Lublinie nie jest nowy. Zwrócili również uwagę, że do fuzji szpitali dochodzi akurat w momencie pandemii. Podnoszono też kwestię dotyczącą przyszłości nieruchomości należących do zasobów województwa po połączeniu szpitali.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w sejmiku Krzysztof Bojarski podkreślił, że sytuacja lubelskiej ochrony zdrowia jest trudna i wymaga działań. "Chciałbym, aby w ostatecznym efekcie powstał jeden - duży, sprawny, dobrze funkcjonujący, przyjazny dla pacjentów, dający im dobrą ofertę - szpital, który dodatkowo będzie osiągał dobre wyniki ekonomiczne" - zaznaczył Bojarski.

Rzecznik szpitala im. Jana Bożego Bartosz Jencz poinformował w rozmowie z PAP, że teraz rozpoczną się prace nad szczegółowym harmonogramem połączenia szpitali. "Zakładamy, że uda się poprzez to poprawić sytuację ekonomiczną. Przede wszystkim skonsolidujemy zadłużenie, co obniży koszt jego obsługi. Staniemy się też bardziej konkurencyjni na rynku zdrowia. Będziemy większą placówką, co przełoży się również na wysokość finansowania z NFZ" - wyjaśnił Jencz.

Dyrektor szpitala im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Piotr Matej powiedział, że dzięki połączeniu dwóch szpitali poprawi się nie tylko sytuacja ekonomiczna, ale zwiększy się kompleksowość i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. Chcemy doprowadzić do rozszerzenia oferty m.in. w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz dostępu do świadczeń tomografii i rezonansu magnetycznego" - dodał Matej.