Lubelskie: Silny mróz w nocy w całym regionie; temperatura spadnie do minus 17 st. C.

Ostrzeżenie przed silnym mrozem w nocy dla całej Lubelszczyzny wydał w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura może spaść nawet do minus 17 st. Celsjusza. W dzień najchłodniej - minus 11 st. C. - jest w okolicy Janowa Podlaskiego i Terespola.

"W obszarach rozpogodzeń prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C. do -14 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - poinformował w komunikacie IMGW.

Alert przed silnym mrozem dotyczy wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Będzie ważny od godz. 20 w niedzielę do godz. 9 rano w poniedziałek. Możliwość wystąpienia zjawiska synoptycy oszacowali na 90 proc.

Aktualnie temperatura na Lubelszczyźnie waha się od minus 11 st. Celsjusza w okolicach Janowa Podlaskiego i Terespola do minus 5 st. C. w Biłgoraju i Lublinie.