Lubelskie: Skrócił się czas oczekiwania na odprawę na przejściu granicznym w Koroszczynie

Do czterech godzin skrócił się czas oczekiwania na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie). W kolejce stoi ok. 160 pojazdów - poinformował PAP w środę rano rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś.

"Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że tempo odbioru pojazdów przez stronę białoruską było zadowalające. Nie notowano żadnych utrudnień, co może potwierdzać liczba odprawionych pojazdów ciężarowych na wyjeździe z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie. W ciągu ostatnich 12 godzin odprawiono 562 samochody" - przekazał PAP Deruś.

Obecnie na wyjazd z Polski oczekuje ok. 160 pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 4 godziny. We wtorek wieczorem było to 6 godzin. Natomiast, na wjeździe do Polski po stronie białoruskiej funkcjonariusze odprawili 501 pojazdów ciężarowych. Po białoruskiej stronie oczekuje ok. 500 samochodów, co oznacza ok. 13 godzin oczekiwania.

W związku z kryzysem migracyjnym we wtorek 9 listopada zostało zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. "Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie.

Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.