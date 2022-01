Lubelskie: Ślisko na drogach w okolicach Parczewa z powodu gołoledzi

Na drogach wojewódzkich w rejonie Parczewa (Lubelskie) może występować gołoledź spowodowana lekkimi opadami przy temperaturze, która waha się obecnie od -2 do 2,5 st. Celsjusza. Ślisko może być jeszcze przez około dwie godziny.

Rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Kamil Jakubowski poinformował w czwartek, że na drogach wojewódzkich w rejonie Parczewa może występować gołoledź spowodowana mżawką, lekkimi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem przy temperaturze, która waha się obecnie od -2 do 2,5 st. Celsjusza.

Chodzi o drogi wojewódzkie: nr 813 od Kwasówki do Parczewa i od Parczewa do Jam, nr 814 na odcinku Radzyń Podlaski - Żminne, nr 815 od Wincentowa do Parczewa i od Parczewa do drogi krajowej nr 63 oraz o drogę wojewódzką nr 819 od Parczewa do Sosnowicy.

"Na drogi wojewódzkie został zadysponowany cały dostępny w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Parczewie sprzęt do Zimowego Utrzymania Dróg. Trudna sytuacja na tych drogach może potrwać jeszcze około 2 godziny" - przekazał rzecznik.

W województwie lubelskim obowiązuje jeszcze ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. W północno-zachodniej części woj. lubelskiego zjawisko możliwe jest do godz. 12 w czwartek, natomiast do godz. 13 w rejonie południowo-wschodnim regionu.