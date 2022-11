Starosta hrubieszowski: rodziny ofiar eksplozji objęte opieką psychologiczną

Zakończył się sztab kryzysowy, który trwał w starostwie hrubieszowskim w związku z eksplozją we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Rodziny ofiar eksplozji zostały objęte opieką psychologiczną - powiedziała PAP starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk, która po sztabie udała się do Przewodowa.

Do eksplozji doszło o godz. 15.40 w suszarni zbóż we wsi Przewodowo. W jej wyniku zginęło dwóch obywateli Polski. Według nieoficjalnych informacji PAP to mężczyźni w wieku 60 oraz 62 lat, którzy w tym czasie przebywali na terenie zakładu.

W Hrubieszowie we wtorek wieczorem starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk zwołała sztab kryzysowy. Wieczorem pojawił się na nim również wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Starosta przekazała PAP, że rodziny ofiar zostały objęte opieką psychologiczną.

Na miejscu w Przewodowie jest reporterka PAP. Dziennikarze nie mają dostępu w pobliże suszarni zbóż, w której doszło do wybuchu. Policja blokuje przejazd drogą pół kilometra od miejsca eksplozji. Wokół niego pracują wszystkie służby. Nikt nie jest przepuszczany dalej, samochody kierowane są na objazdy.

Po północy rzecznik MSZ przekazał, że to pocisk produkcji rosyjskiej spadł na teren wsi. Minister Rau wezwał ambasadora Rosji do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień.