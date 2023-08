Lubelskie: Szef MEiN: wiele cierpień narodu polskiego to efekt tego, że jesteśmy między narodami germańskimi a ruskimi

Wiele cierpień narodu polskiego na przestrzeni wieków było efektem tego, że jesteśmy między narodami germańskimi a ruskimi - powiedział w niedzielę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas obchodów 160. rocznicy bitwy pod Żyrzynem.

Szef MEiN podczas niedzielnych uroczystości przypomniał, że pod Żyrzynem polskie oddziały powstańcze pokonały oddziały rosyjskie.

"Spotykamy się ponownie po to, żeby złożyć hołd, oddać cześć wszystkim tym, którzy tu polegli, ale też przypominać wielką wiktorię polską" - zaznaczył.

To, że żyjemy - stwierdził - w wolnym i niepodległym państwie, zarządzanym przez Polaków, to jest efekt tego, że wygrywaliśmy. "Wiele bitew to były bitwy przegrywane. Wiele dramatów, cierpień narodu polskiego na przestrzeni wieków to był efekt tego, że jesteśmy tu między narodami germańskimi a ruskimi" - stwierdził.

Mówiąc o zagrożeniu ze strony Rosjan, ich koalicjantów i Wagnerowców podkreślił, że "dopuszczają i na pewno dopuszczać się będą prowokacji bardzo często". Jak dodał, Rosjanie "zafundowali brutalną wojnę na Ukrainie".

"To co się stało 160 lat temu niech będzie przedmiotem naszej dumy; szacunku dla wszystkich tych, którzy wywalczyli nam niepodległą ojczyznę i niech będzie również drogowskazem dla nas wszystkich - jak ma wyglądać zwycięstwo Polski w kolejnych latach, dekadach i wiekach" - powiedział Czarnek.

8 sierpnia 1863 r., pod niewielką wioską Żyrzyn na Lubelszczyźnie doszło do największego zwycięstwa polskich powstańców nad Rosjanami. Oddział pięciuset żołnierzy carskich został całkowicie rozbity, a w ręce Polaków wpadł skarb o wartości 200 tys. rubli.